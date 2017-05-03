Глава Хакасии отправил в отставку правительство и пообещал реорганизовать этот орган, существенно сократив количество ведомств. Наблюдатели поддерживают этот шаг, обращая внимание на избыточность административных затрат, однако не ожидают существенного улучшения ситуации в республике.

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку республиканское правительство – вплоть до своих заместителей. Неожиданное заявление было сделано им в ходе сессии Верховного совета РХ. По словам руководителя региона, решение было принято по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Зимин посетовал на нерасторопность ведомств при решении насущных проблем, не снимая при этом ответственности и с себя: «Несанкционированная свалка – я виноват. Угля нет на муниципальной котельной – опять я. А где работа других ответственных лиц – отраслевых министерств, силовых структур, глав муниципальных образований?», — задался вопросом глава Хакасии на сессии.

При этом система в республике будет существенно реорганизована и «сформирована совершенно новая структура власти». Например, вместо 32 органов исполнительной власти останется 23, а более сотни государственных служащих подвергнутся сокращению. Руководители ряда министерств и заместители самого Главы будут подбираться на конкурсной основе. Новый кабинет министров предполагается представить в мае на очередной сессии Верховного Совета.

«Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было не простое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те», — прокомментировал он произошедшее позднее на своей странице в Instagram.

Депутат Верховного Совета РХ Олег Иванов считает решение оправданным, однако существенного улучшения ситуации не ожидает. «Эта мера давно напрашивалась, потому что неэффективной существовавшей структуры была очевидной. Правительство и администрация губернатора во многом дублировали полномочия, однако каждая из структур требовала финансирования по 200-250 млн рублей в год. Хакасия наравне с Мордовией была одной из последних регионов, где фактически не было проведено серьезного сокращения штатной численности в администрации. Возможно, поэтому встреча с президентом подтолкнула к такому решению. Однако надо понимать, что во многом ответственность за сложившуюся ситуацию несет именно первое лицо в республике. При нем ухудшились дела с малым и средним предпринимательством – количество субъектов сократилось с 24 тыс. до 13 тыс. Испортились отношения с крупным бизнесом, из-за чего «Евраз» закрыл два своих рудника, а РусАл снизил налоговые отчисления. Новые люди, конечно, могут тут что-то поправить, но вернуть прежние показатели в ближайшее время им вряд ли возможно», — рассуждает он.

В свою очередь политолог Андрей Зберовский видит в отставке правительства подтверждение устойчивости положения Зимина позитивный пример для других регионов. «Это редкий случай, когда власть не пытается скрывать свои проблемы и отказывается от корпоративной солидарности. По сути глава региона показал, что он чувствует себя на своем месте уверенно, что незаменимых людей нет и «скамейка запасных» имеется достаточно длинная. Поскольку это произошло вскоре после встречи руководителя Хакасии с Путиным, можно предположить, что итоги разговора дали Зимину дополнительные поводы для такой уверенности. Я допускаю, что подобный механизм смены правительства будет использован и в каких-то других регионах, и считаю, что это хорошо – на наших глазах формируется новая традиция цивилизованного политического поведения»,— предположил политолог.

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