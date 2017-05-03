Новосибирская прокуратура требует наказать застройщика

В апреле 2017 года прокурор Новосибирска проверил соблюдение законодательства по обеспечению безопасности близлежащих зданий при строительстве жилого дома по ул. Журинской, о котором «КС» сегодня уже писал.

В областной прокуратуре выяснили, что застройщик жилого комплекса Paradise ООО «БРИК» нарушил требования законодательства о безопасности зданий и сооружений. Кроме того, добавили в ведомстве, организация не выполнила неоднократные предписания инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области по устранению нарушений.

В настоящее время прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием устранить допущенные при строительстве нарушения закона, а также временно заморозить строительство, пока нарушения не будут устранены.

В строительной компании корреспонденту «КС» отказались комментировать ситуацию.

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