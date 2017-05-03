Глава Забайкальского края Наталья Жданова доложила премьер-министру Дмитрию Медведеву о текущей социально-экономической ситуации в регионе. На обсуждении, в числе прочих, стояли вопросы строительства школ, культурного развития сельской местности, реализации инвестиционных проектов.



«Социальные обязательства и по выплате заработных плат, и по выплате социальных пособий выполнены», — сообщила Наталья Жданова в ходе отчета. Что касается объектов социального назначения, то к открытию готовятся несколько детских садов и кардиоожоговый центр.

В некоторых школах краевого центра обучение до сих пор проходит в три смены. Глава правительства РФ попросил уделить этому вопросу особое внимание еще во время прошлого визита в Читу. Он также отметил, что необходима реконструкция и строительство образовательных учреждений.

Кроме того, Дмитрий Медведев поставил задачу приблизить культурную среду в сельской местности к городской путем строительства сельских клубов. Напомним, согласно федеральной целевой программе, до 2020 года планируется ввести в действие на сельских территориях страны учреждения культурно-досугового типа на 9,9 тыс. мест.

Губернатор Забайкалья также сообщила о начале посевной кампании и поблагодарила главу правительства за поддержку региона в виде возмещения затрат по прошлогодней засухе.

По словам Натальи Ждановой, в регионе заинтересовано более 20 крупных инвесторов. Реализующиеся на территории края проекты связаны в основном с горнодобывающей промышленностью.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.