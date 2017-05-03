Мэрия Новосибирска планирует продать свои акции «Экспресс-пригорода»

В решении Совета депутатов Новосибирска, размещенного на сайте городской администрации 2 мая, говорится, что на продажу будут выставлены акции ОАО «Экспресс-пригород», узнал корреспондент «КС» из соответствующего документа.

Из документа, размещенного на сайте мэрии Новосибирска, следует, что в 2017 году акции железнодорожного перевозчика «Экспресс-пригород» будут выставлены на продажу. Сейчас доля муниципалитета в уставном капитале составляет 2,83%. На продажу выставлены 24 акции общей номинальной стоимостью 24 тыс рублей. Они будут проданы на аукционе, однако пока мэрия не оглашает никаких сроков.

Почти в равных долях акциями ОАО «Экспресс-пригород» владеют ОАО «РЖД» (51%) и Новосибирская область (46,2%), а департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска является миноритарным акционером компании с долей 2,8%.

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