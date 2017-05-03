В 2016 году по исполнению «майских» указов Новосибирская область по 82% показателям достигла плановых значений

На заседании комиссии при губернаторе Новосибирской области был рассмотрен мониторинг достижения целевых показателей социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Комиссия при губернаторе Новосибирской области совместно с рабочей группой при главном федеральном инспекторе в Новосибирской области по контролю за реализацией Указов Президента РФ от 7 мая 2012 №№ 596-606 на территории региона провела заседание, где были подведены итоги исполнения «майских» указов в 2016 году.

Как рассказала министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, в прошлом году был достигнут высокий уровень исполнения «майских» указов президента. Так, по 82% показателей удалось достичь плановых значений.

«Успешно Новосибирская область справилась с обеспечением доступности дошкольного образования детей в возрасте от трёх до семи лет, с улучшением демографических показателей, с обеспечением прироста высокопроизводительных рабочих мест, с задачей предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрением механизма оценки их качества, с организацией системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», — доложила Молчанова.

Тем не менее губернатор Владимир Городецкий выразил надежду, что к концу этого года указы президента будут исполнены на 100%.

«Надо быть готовыми к тому, что в 2018 году в стране появится новый долгосрочный тренд социально-экономического развития, аналогичный Приоритетным национальным проектам 2005 года и «майским» указам 2012 года, и мы должны подойти к нему на хорошем исполнительском уровне», – призвал губернатор профильные региональные министерства и ведомства активнее взаимодействовать с территориальными федеральными органами исполнительной власти.

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