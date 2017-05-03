Директором Райффайзенбанка в Кемерово назначена Наталия Левина

Директором операционного офиса Райффайзенбанка в Кемеровской области стала Наталия Левина, рассказали в пресс-службе банка.

В кемеровском операционном офисе Райффайзенбанка сменилось руководство. Перед новым директором поставлены задачи по укреплению позиций кемеровского подразделения на банковском рынке Кузбасса. Назначенная на должность руководителя Наталия Левина будет заниматься развитием розничного и корпоративного бизнесов в регионе. В зону ее ответственности войдет работа с малыми и средними компаниями, премиальными клиентами, а также укрепление партнерских каналов в сфере ипотечного кредитования и рост клиентской базы. Она продолжит реализацию стратегии Райффайзенбанка, ориентированную на высокую эффективность бизнеса.

«Кемеровская область для нас важный и перспективный регион. В этом году мы намерены наращивать объемы бизнеса на Кузбассе и укреплять позиции банка. Я уверена, что Наталия Левина справится с этой задачей. Наталия прекрасно знает специфику региона, понимает потребности клиентов, имеет большой управленческий опыт работы в универсальной банковской модели. Мы рады видеть в своей команде сильного и профессионального лидера», – отметила директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова.

Наталия Левина окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». В 1995 году началась ее карьера в банковской отрасли в АКБ Кузбасспромбанк. Более девяти лет она работала в Сибакадембанке (переименован в УРСА Банк), пройдя путь от специалиста до начальника управления. В 2008 году назначена заместителем управляющего по корпоративному — инвестиционному бизнесу в Кемеровской области ОАО «МДМ Банк». Следующим этапом стала должность управляющего операционным офисом «Кемеровский» Глобэксбанк, которую Левина занимала с сентября 2009 по март 2016 года, а после она была заместителем управляющего филиалом Банк ЗЕНИТ в Кемерово.

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