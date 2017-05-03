Президент РФ намерен посетить пострадавшие от пожаров районы СФО

Президент РФ Владимир Путин пообещал лично совершить визит в республику Бурятия и Иркутскую область. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

Во вторник 2 мая президент Владимир Путин выразил желание лично посетить районы Сибирского федерального округа, где недавно произошли пожары, и ознакомиться с ходом устранения последствий возгораний.

«Сейчас нет необходимости мне вам там мешаться, но я на места обязательно приеду, посмотрю, как идут работы по восстановлению», — обратился к участникам совещания президент страны.

Особое внимание Путин обратил на работу и.о. главы Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сказав, что для этих руководителей это будет «определенной проверкой на компетентность».

Как следует из выступления на видеоконференции министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова, в регионах Сибири с 28 апреля введен режим ЧС, а в 51 субъекте РФ действует особый противопожарный режим.

В Иркутской области, по словам губернатора Сергея Левченко, из-за температуры, превышающей на 10 градусов средние показатели, и шквалистого ветра скоростью больше 20 метров в секунду в пяти районах сгорели дома и социальные объекты. В частности, в деревне Бубновка сгорело 59 домов, а в городе Саянске полностью сгорели девять квартир 118-квартирного дома.

Из отчета и.о. главы Бурятии Алексея Цыденова следует, что в районе населенного пункта Черемушки сгорело 21 строение, из которых 17 – жилые дома. Всего в республике было замечено 24 пожара. Практически всех их удалось ликвидировать. Сегодня, 3 мая, планируется устранение пяти пожаров.

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