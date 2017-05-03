На строительном участке ЖК Paradise в Новосибирске введен режим ЧС

На строительном объекте по адресу ул. Журинская, 37 мэрия Новосибирска ввела режим ЧС. Сейчас здесь принимаются меры по устранению аварийной ситуации.

Аварийная ситуация на строительной площадке 30-этажного ЖК Paradise возникла еще в конце марта. Тогда жители соседних домов на ул. Фрунзе обратились к властям с просьбой проверить соблюдение застройщиком технологии строительства, когда во дворах жилых домов начал проваливаться асфальт. По словам жителей, двор постепенно стал проседать в сторону строительного котлована.

Сообщается, что застройщик ООО «Брик» не предпринял необходимые меры по укреплению подпорных стенок котлована, что привело к угрозе дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории соседних жилых домов.

Для ликвидации аварийной ситуации МУП «УЗСПТС» восстановит конструкции, ограждающие котлован. Пока специалисты предприятия разрабатывают техническое решение по укреплению подпорной стены котлована строительного объекта, определяют график работ, а также организуют ежедневный инструментальный мониторинг состояния прилегающей к стройке площадки, подземных коммуникаций и свайного ограждения котлована. Кроме того, будут обследованы соседние дома на ул. Фрунзе и ул. Каменской. Мониторинг их технического состояния будет осуществлять департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

Начало строительства нового жилого комплекса положено в 2013 году, а планируется сдать дом в эксплуатацию в 2018 году. Ранее сообщалось, что предполагаемая дата окончания строительства жилого дома I квартал 2016 года, однако на площадке до сих пор вырыт только котлован.

Напомним, аналогичный случай произошел вдоль котлована МК «Снежная миля», где просадка грунта началась в ноябре прошлого года, а в начале марта 2017 года трещина стала разрастаться. Улицу Большевистскую на протяжении 160 метров сузили на 10 метров. Проход пешеходов вдоль котлована запретили, а остановку общественного транспорта «Гостиница Обь» пришлось перенести на 170 метров в сторону Академгородка. Движение было восстановлено 21 апреля, а работы по восстановлению тротуара планируется завершить к 5 мая.

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