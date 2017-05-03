Новосибирск вошел в топ-15 городов круизного туризма в России

По оценкам аналитического агентства «ТурСтат», внутренний речной круизный туризм в России вырастет на 20% — до 600 тыс. человек в 2017 году. При этом в топ-15 городов и мест, популярных для круизного туризма в России, по данным экспертов, сегодня входит и Новосибирск.

В топ-15 городов и мест, популярных для круизного туризма в России, по оценкам аналитического агентства «ТурСтат» в 2017 году вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Ульяновск, Красноярск, Новосибирск (Бердск), Байкал (Турка), Хабаровск и Якутск.

Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений круизов в России. По мнению экспертов, речной круизный туризм в России вырастет на 20% — до 600 тыс. человек в 2017 году.

Самыми популярными морскими круизами в России являются путешествия из Санкт-Петербурга по столичным городам стран Северной Европы и Балтии, круизы по Средиземному морю и круизы по Карибскому морю. В Сибири пользуются спросом маршруты из Красноярска — по Енисею в Дудинку с заходом в Енисейск, Ярцево, Туруханск и Игарку и экскурсией в Норильск.

Из Новосибирска туристы чаще всего отправляются по Оби по маршруту Новосибирск (Бердск) — Камень-на-Оби — Барнаул — Абрашино и Заявьялово— Новосибирск, самый длинный маршрут из столицы Сибири пролегает в Салехард через Полярный круг и занимает 12 дней.

По информации «ТурСтат», наибольшей популярностью в России пользуются круизы на выходные продолжительностью три дня и круизы на семь дней. Круиз обойдется в среднем от 2,5 до 5 тыс. рублей в день в зависимости от проживания и питания, а в люкс-каюте — до 10 тыс. рублей в день.

В прошлом году финансовый директор ООО «Речфлот» Сергей Ковалев сообщал «КС», что компания планирует инвестировать в обновление флота 200 млн рублей до 2020 года для развития речных и круизных экскурсий в Новосибирске.

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