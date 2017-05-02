По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот Омской области за прошлый год составил 767,7 млн долларов США, что на 33,8% меньше, чем в 2015 году.



Экспорт товаров за год уменьшился на 36,9%, импорт – на 27,2%, сообщает Омскстат. В экспорте преобладали поставки продукции химической промышленности и каучука – 43,9%. В импорте ведущее место занимали машины, оборудование и транспортные средства – 39,5%. Их экспорт в 2016 году составил 22,7%. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья был на уровне 17,7%, импорт – 12,9%.

Если в 2015 году 54,3% во внешнеторговом обороте занимали государства-участники СНГ, то в 2016 году основными партнерами Омской области стали страны дальнего зарубежья. Их доля составила 54,9% в общем объеме экспорта товаров.

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