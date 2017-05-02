В 2017 году в Новосибирске откроется два новых детсада

В текущем году в Новосибирске будут реконструированы два здания бывших детдомов, перепрофилированные под детские дошкольные учреждения. Детский сад на ул. Связистов на 220 мест планируют открыть в конце года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании 2 мая.

«Сейчас у нас в резерве – три типовых здания расформированных детских домов. После закрытия детских домов по естественной причине, в результате планомерной работы по усыновлению детей приёмными семьями, появилась возможность использовать их по назначению, – отметил Анатолий Локоть. – В частности, в здании по адресу: ул. Связистов, 155, которое было освобождено в прошлом году, мы планируем провести за относительно небольшие средства капитальный ремонт. К концу года для 220 юных жителей Юго-Западного жилмассива откроется фактически новый детский сад, что позволит значительно сократить здесь очерёдность».

Конкурсные процедуры на определение подрядчика будут объявлены 10 мая. В июне планируют начать ремонтные работы: выполнить частичную перепланировку помещений, отделочные и общестроительные работы, ремонт инженерных систем. Территория детского сада будет благоустроена.

Здание на ул. Связистов было построено в 1986 году под дошкольное учреждение. В последние годы оно использовалось для нужд детского дома «Созвездие», который был расформирован в прошлом году. Здание было передано детскому саду № 465. В новом корпусе детского сада планируют открыть 11 групп, одна из которых станет ясельной (для малышей младше трёх лет). Его площадь составляет 2528,5 кв. м, проектная наполняемость – 220 мест. На реализацию проекта потребуется около 38 млн рублей.

«Есть возможность восстановить здесь и бассейн, что потребует дополнительных ресурсов. В первую очередь мы запустим детский сад, в следующем году приступим к ремонту бассейна», – сказал мэр Анатолий Локоть.

«Сложностей при капремонте не будет, – уверен начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. – Здание мы будем приводить в первоначальный вид. Кроме внутренних работ на территории детсада планируется установить 11 теневых навесов, а также организовать пожарные выходы – пять лестниц со второго этажа. Следующий этап – восстановление бассейна. Детсад будет оснащён новым оборудованием, мебелью».

В этом году также планируется капитально отремонтировать здание бывшего детского дома на ул. Гоголя, в 2018 году – на ул. Макаренко.

Принципиально важно, что корпус детского сада откроется в плотно застроенном микрорайоне Новосибирска, где нет свободных площадок для строительства новых объектов.

«Все ребятишки, которым исполнится на 1 сентября три года, получат места в детских садах города. На сегодняшний день это около 16,5 тыс. дошколят», – подчеркнул заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

Напомним, за три последних года в Новосибирске было построено и реконструировано 26 дошкольных учреждений.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.