В Кузбассе создано высокотехнологичное производство сорбентов из угля

Малотоннажная установка, организованная по поручению губернатора Амана Тулеева, введена в строй 28 апреля. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации Кемеровской области.

Производством сорбентов из угля занимается малое предприятие Виктора и Александра Бервено ООО «Сорбенты Кузбасса» при поддержке обладминистрации. Кузбасские ученые смонтировали оборудование, получили сертификаты на продукцию и патенты на выпуск улучшенного оборудования. Материал прошел испытания на территории всей России, за исключением Дальнего Востока, а также в Казахстане и Китае. Об этом сообщил Александр Бервено на совещании с губернатором по перспективам углехимии.

Углеродные сорбенты используются в ЖКХ, нефтегазохимии, оборонной промышленности, авиации и других сферах. Мировой рынок постоянно испытывает потребность в такой продукции. Учитывая, что тонна угля стоит в среднем 1-2 тыс. рублей, а стоимость сорбентов колеблется от 60 тыс. до 500 тыс. рублей за тонну, можно посчитать выгоду от производства.

В 2017 году Аман Тулеев поручил депутату областного совета народных депутатов, директору ООО «Стройдорэкспорт» Сергею Апарину помочь наладить работу предприятия. Кроме того, администрация Кемеровской области помогла найти инвестора. АО «Топпром» (Новокузнецк) объявило о готовности вложить в проект 200 млн рублей, что позволит предприятию выйти на промышленные объемы производства сорбентов.

На момент запуска малотоннажной установки мощность производственной линии оценивают в 60 тонн сорбентов в год, сообщают в пресс-службе администрации. В следующем году планируется нарастить выпуск до 125 тонн, в перспективе — до 3 тыс. тонн.

В скором времени кузбасское АО «Нефтехимсервис» приступит к масштабным промышленным испытаниям материала и оценке потенциальной потребности в сорбентах на Яйском нефтеперерабатывающем заводе. По данным пресс-службы, соглашение об этом уже подписано руководителями обоих предприятий.

На совещании, состоявшемся после пуска первой очереди завода, Аман Тулеев поручил своему первому заместителю Владимиру Чернову рассмотреть возможности применения сорбентов на промышленных и коммунальных предприятиях Кузбасса, а мэру Кемерова Илье Середюку поставил задачу проанализировать потребности областного центра.

В перспективе Кемеровская область сможет закрыть потребность России в сорбентах, вытеснив тем самым зарубежные производства в этом сегменте.

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