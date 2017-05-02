«СибПласт» — один из ведущих производителей сантехнических аксессуаров. Продукция МетаКам™ выдерживает конкуренцию даже с зарубежными аналогами и представлена в федеральных сетях: Леруа Мерлен, Касторама, ОБИ. Залогом успеха компания считает улучшение технологий и снижение издержек. Для этого с 2011 года «СибПласт» сотрудничает с «Сименс Финанс» в Новосибирске, приобретая в лизинг современное оборудование и применяя собственные разработки. К апрелю 2017 партнёры успешно реализовали 13 проектов, благодаря которым «СибПласт» автоматизирует производство и получает награды за лучшие товары.

Расходы на приобретение оборудования благодаря лизингу распределяются на несколько лет, а за счёт экономии окупаются ещё быстрее. В частности, новая вакуум-формовочная и реакционно-заливочная машины высокого давления HK100 CSM (Германия, 2017) помогут снизить энергопотребление, количество операторов, свести к нулю процент брака. Кроме того, поставщиками установлены комплектующие «Сименс»: например автоматизацию обеспечивает система управления на базе PLC SIMATIC S7-1200. Такие решения позволяют управлять издержками, а «Сименс Финанс» — снизить ставки для клиента. Компании планируют продолжить сотрудничество —ООО «СибПласт» уже получило финансирование в 4,2 млн.руб. на покупку новейшего (2017 года выпуска) экструзионного оборудования для ПВХ профилей.

«За 17 лет мы прошли путь от небольшой компании для федерального производителя. Для развития необходимо постоянное привлечение инвестиций. Когда начал расти рынок, мы оценили и значение оперативной поддержки: зачастую оборудование нужно «вчера», а финансирование на него – «позавчера», — рассказывает директор «СибПласт» Виталий Евсюков. — Несмотря на масштаб «Сименс Финанс», региональные представительства самостоятельны в принятии решений. Проекты одобряются быстро, а сотрудники отлично знают специфику нашей отрасли. Стоимость финансирования – тоже важный фактор: по сделкам, где в оборудовании присутствуют комплектующие «Сименс», нам предложили ставки ниже среднерыночных».

По данным «Делового Квартала», «Сименс Финанс» занимает 1 место в Новосибирске по стоимости переданного в лизинг имущества (за 2016 год). Кроме того, действуют выгодные условия лизинга с увеличенным до 7 лет сроком финансирования.

Представительство «Сименс Финанс» в Новосибирске:

Бизнес-центр «Гринвич» (ул. Красноярская, 35), офис 501

Тел.: (383) 328-08-32

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