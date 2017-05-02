ООО «Кварсис-Строитель» получило очередной иск о банкротстве

В арбитражный суд Новосибирской области 28 апреля поступил очередной иск о банкротстве застройщика самого большого в России аквапарка.

ООО «РС Инжиниринг» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с требованием банкротства ООО «Кварсис-Строитель». Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала ООО «РС Инжиниринг» владеет Владимир Эрдман. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, осуществлением строительно-монтажных работ и ремонтом коммуникационного оборудования.

Что касается объема исковых требований ООО «РС Инжиниринг» к ООО «Кварсис-Строитель», то сумма долга на сайте суда на данный момент не указана. В компании-застройщике корреспонденту «КС» ответили, что в течение месяца задолженность перед истцом будет погашена, а указанное заявление будет отозвано.

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