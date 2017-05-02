В отношении президента АО «Строительная компания «Афина Паллада» возбуждено уголовное дело. Его подозревают в невыплате зарплаты работникам организации.

Дело в отношении 55-летнего руководителя АО «Афина Паллада» возбуждено сегодня, 2 мая. По данным ЕГРЮЛ, президентом компании является Владислав Голомазов. Его подозревают в невыплате более 1,5 млн рублей зарплаты, которую он, по версии следствия, не выплачивал с ноября 2016 года по апрель 2017-го. При этом денежные средства на это имелись, однако они были расходованы для проведения расчетов с контрагентами стройфирмы.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения трудовых прав работников. Расследование уголовного дела продолжается», — следует из сообщения следственного комитета.

Строительная компания «Афина Паллада» создана в 2003 году и входит в многоотраслевой холдинг «Афина Паллада». Представительства и филиалы строительной компании открыты в 12 городах России. Среди подрядов компании строительство объектов специального назначения на космодроме Восточный, магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и строительство 4-го главного пути на участке Москва – Крюково Октябрьской железной дороги.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.