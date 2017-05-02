Президент РФ отправил в отставку двух сибирских генералов

На официальном портале правовой информации 1 мая был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, которым отправлены в отставку в числе прочих два начальника полиции из СФО.

В ряде силовых структур указом президента РФ Владимиром Путиным утверждены кадровые решения. Свой пост оставили 12 генералов МЧС, МВД и СК. В их числе начальник полиции, заместитель начальника МВД по Кемеровской области Виктор Кутылкин, занимавший эту должность с 2011 года, и начальник полиции, заместитель начальника МВД по Иркутской области Олег Кнаус, назначенный на этот пост в марте 2015 года.

Каковы причины таких кадровых перестановок и кто займет место уволенных начальников, пока не разъясняют.

Уход Кутылкина возможен по собственному желанию, так как еще в начале апреля сообщалось, что он написал рапорт об отставке.

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