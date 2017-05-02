На ремонт дорог в Томске выделено более 600 млн руб. Из них 220 млн руб получено из федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», 86 миллионов – это субсидии областного бюджета, а порядка 240 миллионов — средства города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.



«Это позволит привести в порядок 30 километров дорог», – цитирует главу Томска Ивана Кляйна пресс-служба мэрии.

Ремонтные работы запланированы на пр. Кирова, ул. Учебной, Р. Люксембург, Б. Хмельницкого, Киевской, Вершинина, Мостовой, Гоголя, Стародеповской, 1-я Новодеповской, Энергетической, Ракетной, Карташова, Дзержинского, а также на Комсомольском пр., Чекистском тракте и в Ботаническом переулке. Благодаря тому, что финансирование увеличено вдвое, ремонт затронет ключевые транспортные узлы Томска, в частности, центр и въезды в город.

«На дорогах с интенсивным движением будем применять щебеночно-мастичный асфальт, а также будут использованы плавающие люки канализации. Оценка состояния проспекта Фрунзе после зимы показала, что мы не ошиблись в выборе материалов и технологий. Поэтому будем применять их в дальнейшем. Это оправдано, поскольку увеличивает срок службы дорог», — отметил Иван Кляйн в ходе пресс-конференции 2 мая.

Мэр также сообщил, что совершит объезд улиц с подрядчиками после 9 мая.

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