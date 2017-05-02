В Новосибирской области снижается производство продуктов питания

Производство питьевого молока в Новосибирской области в сравнении с I кварталом 2016 года снизилось на 10%, молочных продуктов – на 13%, а хлебобулочных изделий – на 8%, сообщает консалтинговое агентство «R-Аналитика».

Производство хлебобулочных изделий в Новосибирской области по итогам I квартала 2017 года составило 29 тыс. тонн, уменьшившись на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Кондитерских изделий – снизилось на 3% и составило 9 тыс. тонн, подсчитали эксперты агентства «R-Аналитика».

Объем производства питьевого молока снизился в области на 10% и составил 15 тыс. тонн, производство молочных продуктов – масло, сыры, кисломолочные продукты в среднем уменьшилось на 13% и составило 16,5 тыс. тонн.

В I квартале 2017 года производство мяса убойных животных сократилось на 3% — до 10,3 тыс. тонн. При этом мяса птицы было произведено на 15% больше и достигло отметки в 11,6 тыс. тонн. Производство изделий из мяса – мясных полуфабрикатов, охлажденной и замороженной продукции, колбасных изделий составило 29,6 тыс. тонн, увеличившись на 10% по сравнению с I кварталом 2016 года.

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