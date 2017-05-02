В СМИ была размещена информация о том, что посетительница аквапарка «Аквамир» получила травму. СК РФ по НСО организовал процессуальную проверку по данному случаю. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Проверка ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Согласно опубликованной в СМИ информации, на которую опирается Следственный комитет, 1 мая в аквапарке «Аквамир» во время катания с горки девушка застряла в трубе. В нее врезался спускавшийся следом по этому же аттракциону молодой мужчина. В результате посетительница получила повреждение позвоночника и была госпитализирована.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по её результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает СК РФ.

Напомним, что аквапарк «Аквамир» начал работу в Новосибирске 7 октября 2016 года. Это крупнейший аквапарк России: общая площадь спортивно-оздоровительного центра составляет 100 тыс. кв. метров, из них непосредственно аквапарка — 40 тыс. кв. метров.

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