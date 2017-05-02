С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов и запустил промо-акцию с дополнительным дисконтом. Снижение составляет до 4 п.п. от действовавших ранее ставок, рассказали в пресс-службе банка.

Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» — 13,9% годовых в рублях.

По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» процентные ставки, составляют 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство», процентная ставка составит 17,0% годовых в рублях.

Сбербанк ввел также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. по «Потребительскому кредиту без обеспечения» за использование digital-сервиса. В рамках промо-акции минимальная ставка по этому продукту составит 12,9% годовых в рублях, при условии подачи заявки через Сбербанк Онлайн и оформлении кредита на сумму от 300 тыс рублей. Как уточняет пресс-служба, акция действует до 18 июня 2017 года включительно.

Со 2 мая 2017 года по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» будет предлагаться фиксированная ставка от 13,9% годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до 5 кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке, теперь не требуется подтверждения целевого использования кредитов.

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.

Кроме того, добавили в кредитной организации, новосибирцам Сбербанк предлагает принять участие в акции «Был отпуск в кредит — стал отпуск в подарок!». Для участия необходимо в период с 25 апреля по 25 июня 2017 года оформить и получить на территории проведения акции потребительский кредит на сумму не менее 150 тыс рублей, на срок не менее 3-х месяцев, направить смс для регистрации. До 31 июля 2017 года будет определен победитель, который получит денежный приз в размере 200 тыс рублей, и 50 победителей, которые получат денежные призы в размере 3 тыс рублей. Подробнее об условиях участия можно узнать Правилах акции, размещенных на сайте банка.

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