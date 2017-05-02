В Новосибирском доме ветеранов нашли новые нарушения

Прокуратура Новосибирской области сообщила о дополнительном эпизоде мошенничества в доме ветеранов. Уточняется, что речь идет о хищении средств в особо крупном размере.

Нарушения в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» были обнаружены в ходе проверки прокурором Заельцовского района. В частности, проверке подвергли законность расходования бюджетных средств.

«Выявлен дополнительный эпизод, связанный с хищением денежных средств в особо крупном размере, совершенный путем мошенничества при приобретении товаров и продуктов питания для нужд учреждения», — рассказали в ведомстве.

Так, была установлена дополнительная аффилированная организация, через которую руководство Новосибирского дома ветеранов похищало денежные средства. Выявлено, что руководителем фирмы была супруга директора дома ветеранов – Рита Рерих. В прокуратуре не стали называть название фирмы, а также похищенную сумму.

Сейчас материалы проверки направлены в межрайонный следственный отдел регионального СКР для принятия процессуального решения.

Добавим, что в отношении директора дома ветеранов Евгения Рериха в производстве находится аналогичное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, Евгений Рерих и другие неустановленные лица создали ООО «Беллон», с которым были заключены договоры на поставку товаров и продуктов питания в учреждение на сумму более 8,2 млн рублей. Мошенническая схема работала с марта 2015 года по декабрь 2016-го. Затем от имени этой же фирмы были заключены договоры с десятью коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн рублей. Таким образом, директору и организованной группе удалось похитить около 3 млн рублей, так как цены на поставленные товары были искусственно завышены.

В феврале Евгения Рериха поместили под стражу.

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