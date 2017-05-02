В 2017 году в Томске планируется открыть крытый рынок (на ул. Лыткина). По сообщению пресс-службы мэрии Томска, руководитель проекта готов выделить несколько мест под товары местных предприятий. Известно, что «Колпашевский рыбозавод», «Межениновская птицефабрика», «Сибирский кедр», «Сладомир» и «Логистик-групп» уже выразили желание организовать свои отделы на новом рынке.

Вопрос поддержки местных производителей обсудили в рамках заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Томска.

«Администрация Томска осуществляет работу по обеспечению единой системы поддержки малого и среднего предпринимательства, позволяющей сопровождать субъекты бизнеса от разработки бизнес-идеи до подготовки стартапа и выхода на рынок, — передает слова начальника управления экономического развития мэрии Ирины Куприянец пресс-служба мэрии Томска. – Финансируются эти мероприятия по программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» за счет средств местного и областного бюджета».

В рамках этой программы в 2016 году 12 организаций получили субсидии в размере 1,64 млн. рублей для участия в выставках и ярмарках не только на территории страны, но и за ее пределами. Китай, США, Великобритания, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия стали основными направлениями экспорта. По итогам прошлого года экспорт томской продукции вырос на 13,6%, причем более 70% — это несырьевая продукция. Данные привела заместитель президента Томской торгово-промышленной палаты Марина Ускова.

Сообщается, что в 2017 году только из муниципального бюджета на участие предпринимателей в выставках выделено 860 тыс. рублей.

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