В Новосибирске с 3 по 9 мая будут перекрыты улицы

Перед празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будет ограничено движение по некоторым из улиц Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.

С 18.30 и до 22.00 в Новосибирске 3 мая и 6 мая с 8.30 до 13.30 будет проходить репетиция военного парада и подготовка культурно-массовых мероприятий. На время репетиций Новосибирского гарнизона для движения автомобилей и общественного транспорта будут закрыты Красный проспект на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя, ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе, Октябрьская магистраль на участке от ул. Каменской до Красного проспекта, ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской, ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской.

Кроме того, 4 мая с 15.30 до 17.30 будет запрещено движение по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев Революции до ул. Первомайской, а 8 мая

с 8.00 до 18.00 нельзя будет проехать по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, с 8.00 до 21.00 — по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской и, наконец, с 20.00 до 23.00 — по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова, а также по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

С 3 по 9 мая также будет запрещена парковка автомобилей на некоторых улицах. Коснется это в основном центра города. В среду, 3 мая, ограничение будет действовать с 7.00 до 22.00 на площади им. Ленина, с 7.00 до 22.00 на ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской, с 18.30 до 22.00 на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. В четверг, 4 мая, нельзя будет припарковаться только с 15.30 до 17.00 на ул. Физкультурной около дома № 7. С 7.00 до 13.30 6 мая закрыты для парковки будут площадь им. Ленина, ул. Ядринцевская на участке от Красного проспекта до ул. Каменской, на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. На весь день 8 мая с 8.00 до 21.00 будет закрыта площадь им. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе до дома № 23 по Красному проспекту. В праздничный день 9 мая запрещено оставлять автомобили с 8.00 до 13.00 на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе и с 8.00 до 11.00 на ул. Физкультурной у дома № 7.

Официальный портал города также уточняет, что 9 мая доступ на станцию метро «Площадь Ленина» будет закрыт с 8.00 до 12.00 и с 21.00 до 23.00.

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