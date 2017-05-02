Новосибирский обком КПРФ определился с выдвиженцами в кандидаты в президенты. Коммунисты рассматривают в качестве возможных участников президентской кампании в 2018 году лидера партии Геннадия Зюганова и мэра Новосибирска, первого секретаря новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя.

29 апреля состоялась отчетная конференция новосибирского областного комитета КПРФ. На повестке стоял в том числе вопрос о том, кого областная организация видит в качестве кандидата в президенты от партии. Ранее на большинстве отчетных конференций было принято решение рекомендовать председателя центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сообщает пресс-служба новосибирского обкома КПРФ.

На конференции 29 апреля мэр Новосибирска отметил, что для него участие в президентской кампании не является самоцелью.

Полный список потенциальных кандидатов в президенты от КПФР будет обнародован в конце мая на съезде КПРФ. Новосибирский обком делегирует на это собрание Анатолия Локтя, второго секретаря новосибирской парторганизации Рената Сулейманова, секретаря Советского райкома КПРФ Ирину Фомичеву, депутата законодательного собрания Новосибирской области Романа Яковлева и первого секретаря Мошковского райотделения КПРФ Николая Лебедева.

Окончательное решение, кто пойдет на выборы от партии, будет принято декабрьском съезде.

Ранее «КС» сообщал, что Анатолий Локоть в числе еще двух десятков человек рассматривается в качестве потенциального кандидата в президенты РФ от КПРФ. К чему сам Локоть призывал не относиться всерьез.

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