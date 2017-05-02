В Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области подвели итоги за апрель текущего года. Из стран ближнего зарубежья в регион было не допущено 584,5 тонн продукции.

Как следует из сообщения регионального Управления Россельхознадзора, больше всего продукции было запрещено к ввозу из республики Казахстан: 355 тонн. Около 50,4 тонн фруктов и овощей было задержано на фитосанитарном посту «Карасук» из Узбекистана. Из республики Кыргызстан в Новосибирскую область и соседние регионы пытались ввезти 179,1 тонн подкарантинной продукции. Уточняется, что были изъяты яблоки, лимоны, томаты, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, цветная и брокколи, свекла, редис, петрушка, укроп, кинза и другая зелень. Все это перевозилось без соответствующих документов либо с отсутствием маркировки на упаковках. Весь груз был возвращен отправителям.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.