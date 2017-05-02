В минувшие выходные, 29 апреля, лайнер Embraer 170-LR авиакомпании S7 выполнил первый рейс из аэропорта Толмачево по маршруту Новосибирск-Тюмень, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Напомним, что авиакомпания S7 Airlines стала первым эксплуатантом самолетов Embraer 170-LR в России. Embraer 170-LR рассчитан на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса. По договору аренды с лизинговой компанией GE Capital Aviation Services (GECAS) в течение 2017 года в парк воздушных судов авиакомпании поступит еще 16 таких самолетов.

В минувшую субботу, 29 апреля, лайнер выполнил свой первый рейс из Новосибирска в Тюмень.

Лайнер поставлен в обновленной ливрее S7 Airlines, разработанной британским агентством Landor. Отметим, что стиль S7 Airlines стал более лаконичным. Основным цветом бренда по-прежнему остается яркий оттенок зеленого.

Первый Embraer 170 будет базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево и выполнять рейсы в Тюмень, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Сургут, Новый Уренгой и другие города.

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