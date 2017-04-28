В Хакасии приступили к реализации масштабного проекта по реконструкции девятикилометрового участка федеральной трассы М-54 «Енисей» в районе Черногорска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Хакасии.

В ходе рабочего совещания с главой республики Виктором Зиминым стало известно, что 2 млрд рублей в реконструкцию вложит федеральное управление автомобильных дорог «Байкал».

На сегодня завершены археологические работы, оформление земельных участков, осуществлен перенос коммуникаций. «Мы приступили непосредственно к строительно-монтажным работам. Полным ходом ведется возведение земляного полотна для новых участков дороги, на съездах будущей транспортной развязки смонтированы две металлические гофрированные водопропускные трубы», — рассказал руководитель федерального управления автомобильных дорог «Байкал» Сергей Аникин.

В рамках проекта реконструкции запланировано расширить участок трассы М-54 Пригорск — Абакан до четырех полос, а также построить путепровод на Черногорск и п. Усть-Абакан взамен существующих двух кольцевых развязок. Интенсивность движения на реконструируемом участке составляет более 10 тысяч автомобилей в сутки.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Александра Егорова, реализация проекта позволит не только повысить пропускную способность данного участка федеральной трассы, но и положительно скажется на социально-экономическом развитии республики. «В условиях активного развития Черногорска, а также постоянного роста транспорта на всей сети республиканских дорог, особенно важна реализация данного проекта, призванного на порядок улучшить потребительские свойства одной из главных транспортных артерий Хакасии», — отметил Александр Егоров.

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