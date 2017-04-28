Новосибирск посетила официальная делегация Приднестровья. В рамках визита был подписан план мероприятий по расширению взаимодействия между городами-побратимами.

Договор о побратимстве между городами был подписан 22 июня 2016 года.

Город-побратим Новосибирска Тирасполь теперь станет еще доступнее для новосибирцев. Подписанный план мероприятий на 2017-2018 годы предусматривает проведение конференций и ярмарок для представителей научной среды и бизнес-сообщества. Для студентов и школьников предполагается расширение сотрудничества в проведении семинаров и олимпиад, а преподаватели русского языка и литературы, смогут проходить стажировки в образовательной отрасли Тирасполя.

Уже налаживается сотрудничество в области культуры. Так, из Новосибирска в библиотеки города-побратима направлены детские книги, а Тирасполь, в свою очередь, готов принять новосибирских детей на летний отдых.

«Для нас это крайне важная акция, так как с пополнением книжных фондов у нас сейчас есть трудности, особенно с детскими книгами. Кроме того, мы бы хотели видеть ваших детей у нас, мы готовы принимать их уже в этом году в детских лагерях «, — подчеркнула заместитель главы администрации Тирасполя Ирина Ольховик.

Добавим, что делегация Приднестровья принимала участие в прошедшем в Новосибирске международном форуме «Городские технологии». Более подробно о форуме читайте в расширенном материале «КС».

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