Автомобили марок Land Rover и Jaguar пользуются заслуженной популярностью у клиентов, выбирающих престиж, надежность, комфорт, и вместе с тем — традиционный британский стиль. Однако если у вас пока нет возможности купить новый автомобиль этих брендов, то оптимальным выбором может стать приобретение автомобиля с пробегом. Какие возможности для этого сегодня есть у поклонников английских премиум-брендов — в материале «КС».

В настоящее время со стороны автопроизводителей появляется все больше фирменных программ продажи сертифицированных автомобилей с пробегом, которые позволяют сделать этот процесс для покупателя столь же удобным, как покупка нового автомобиля. Таким образом, для тех, кто хочет приобрести проверенный Land Rover или Jaguar с пробегом, самый логичный шаг — обратиться к официальному дилеру этих марок в Новосибирске и Алтайском крае, компании «Альбион Моторс». По словам руководителя отдела продаж «Альбион Моторс» в Новосибирске Ивана Котенева, компания предлагает клиентам автомобили с пробегом, во-первых, принятые по системе trade-in, во-вторых, принятые на комиссию, и в-третьих — тестовые и подменные автомобили дилерских центров. Продажа сертифицированных автомобилей с пробегом марок Land Rover и Jaguar происходит в рамках фирменной программы APPROVED. Автомобили, сертифицированные по этой программе, имеют следующие преимущества:

ввезены в Россию официальным импортером марок и проданы исключительно через дилерскую сеть;

имеют пробег не более 120 тыс. км и впервые приобретены не более пяти лет назад;

проходили плановое техническое обслуживание согласно регламенту производителя;

тщательно проверены по 165 пунктам в соответствии с требованиями листа диагностики, разработанного специально для программы APPROVED;

полностью подготовлены дилерским центром к дальнейшей эксплуатации исходя из результатов диагностики. Для подготовки автомобилей APPROVED используются только оригинальные запасные части и рекомендованное оборудование;

обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 000 км пробега после покупки либо имеют заводскую гарантию сроком до двух лет;

подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега, идентично программе «Помощь на дорогах» для новых автомобилей.

Разумеется, все автомобили прошли полную проверку юридической чистоты и свободны от любых обременений и ограничений. В дилерских центрах «Альбион Моторс» покупатели автомобилей с пробегом могут воспользоваться услугами автокредитования, страхования автомобилей, а также сдать свой старый автомобиль в зачет приобретаемого, точно так же, как и покупатели новых автомобилей.

Важнейшим при покупке автомобиля с пробегом является наличие у клиента широкого выбора. «У нас хорошо развит trade-in и регулярно обновляется парк демонстрационных и подменных автомобилей. С учетом того, что у компании два дилерских центра, в Новосибирске и Барнауле, это значительно увеличивает шансы подобрать интересующий автомобиль. Если нужного автомобиля нет в наличии, менеджер отдела продаж фиксирует параметры, в частности модель, пробег, комплектацию, ценовой диапазон и т. д., и при появлении подходящего варианта связывается с клиентом. Таким образом, для клиента процесс покупки автомобиля с пробегом становится таким же комфортным, как и покупка нового автомобиля», — рассказывает Иван Котенев. Со своей стороны компания «Альбион Моторс» не разделяет для себя клиентов, покупающих новые автомобили или автомобили с пробегом, и старается всегда предоставить максимально качественный сервис всем покупателям.

Также нельзя не упомянуть о новом онлайн-сервисе для покупателей автомобилей Land Rover и Jaguar. Он называется Connect и реализует для покупателей принцип «одного окна», где представлены все инструменты для подготовки к покупке. Клиенту доступен перечень автомобилей в наличии по всей дилерской сети, с детальным описанием комплектаций, в том числе с пробегом, сертифицированных по программе APPROVED. Там же есть условия актуальных спецпредложений и программ от дистрибьютора и дилеров с указанием скидок, условий trade-in и кредитования. «Этот сервис позволяет провести онлайн-оценку своего текущего автомобиля, если клиент планирует сдать его в зачет стоимости нового. Таким образом, весь подготовительный этап приобретения автомобиля перенесен в онлайн-пространство, а в дилерский центр достаточно приехать лишь для оформления», — поясняет Иван Котенев.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать однозначный вывод: не важно, какой автомобиль Land Rover или Jaguar ищет покупатель — новый или с пробегом, — в салонах официального дилера «Альбион Моторс» его ждут команда профессиональных специалистов, готовых оказать содействие в любых вопросах, эффективные программы от производителя и инновационные решения, способные сделать покупку автомобиля удобной и приятной.

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