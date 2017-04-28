Аристократы с правильной родословной

 
 
Дилерский центр «Альбион Моторс»

Автомобили марок Land Rover и Jaguar пользуются заслуженной популярностью у клиентов, выбирающих престиж, надежность, комфорт, и вместе с тем — традиционный британский стиль. Однако если у вас пока нет возможности купить новый автомобиль этих брендов, то оптимальным выбором может стать приобретение автомобиля с пробегом. Какие возможности для этого сегодня есть у поклонников английских премиум-брендов — в материале «КС».

В настоящее время со стороны автопроизводителей появляется все больше фирменных программ продажи сертифицированных автомобилей с пробегом, которые позволяют сделать этот процесс для покупателя столь же удобным, как покупка нового автомобиля. Таким образом, для тех, кто хочет приобрести проверенный Land Rover или Jaguar с пробегом, самый логичный шаг — обратиться к официальному дилеру этих марок в Новосибирске и Алтайском крае, компании «Альбион Моторс». По словам руководителя отдела продаж «Альбион Моторс» в Новосибирске Ивана Котенева, компания предлагает клиентам автомобили с пробегом, во-первых, принятые по системе trade-in, во-вторых, принятые на комиссию, и в-третьих — тестовые и подменные автомобили дилерских центров. Продажа сертифицированных автомобилей с пробегом марок Land Rover и Jaguar происходит в рамках фирменной программы APPROVED. Автомобили, сертифицированные по этой программе, имеют следующие преимущества:

  • ввезены в Россию официальным импортером марок и проданы исключительно через дилерскую сеть;
  • имеют пробег не более 120 тыс. км и впервые приобретены не более пяти лет назад;
  • проходили плановое техническое обслуживание согласно регламенту производителя;
  • тщательно проверены по 165 пунктам в соответствии с требованиями листа диагностики, разработанного специально для программы APPROVED;
  • полностью подготовлены дилерским центром к дальнейшей эксплуатации исходя из результатов диагностики. Для подготовки автомобилей APPROVED используются только оригинальные запасные части и рекомендованное оборудование;
  • обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 000 км пробега после покупки либо имеют заводскую гарантию сроком до двух лет;
  • подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега, идентично программе «Помощь на дорогах» для новых автомобилей.

Дилерский центр «Альбион Моторс»

Разумеется, все автомобили прошли полную проверку юридической чистоты и свободны от любых обременений и ограничений. В дилерских центрах «Альбион Моторс» покупатели автомобилей с пробегом могут воспользоваться услугами автокредитования, страхования автомобилей, а также сдать свой старый автомобиль в зачет приобретаемого, точно так же, как и покупатели новых автомобилей.

Важнейшим при покупке автомобиля с пробегом является наличие у клиента широкого выбора. «У нас хорошо развит trade-in и регулярно обновляется парк демонстрационных и подменных автомобилей. С учетом того, что у компании два дилерских центра, в Новосибирске и Барнауле, это значительно увеличивает шансы подобрать интересующий автомобиль. Если нужного автомобиля нет в наличии, менеджер отдела продаж фиксирует параметры, в частности модель, пробег, комплектацию, ценовой диапазон и т. д., и при появлении подходящего варианта связывается с клиентом. Таким образом, для клиента процесс покупки автомобиля с пробегом становится таким же комфортным, как и покупка нового автомобиля», — рассказывает Иван Котенев. Со своей стороны компания «Альбион Моторс» не разделяет для себя клиентов, покупающих новые автомобили или автомобили с пробегом, и старается всегда предоставить максимально качественный сервис всем покупателям.

Дилерский центр «Альбион Моторс»

Также нельзя не упомянуть о новом онлайн-сервисе для покупателей автомобилей Land Rover и Jaguar. Он называется Connect и реализует для покупателей принцип «одного окна», где представлены все инструменты для подготовки к покупке. Клиенту доступен перечень автомобилей в наличии по всей дилерской сети, с детальным описанием комплектаций, в том числе с пробегом, сертифицированных по программе APPROVED. Там же есть условия актуальных спецпредложений и программ от дистрибьютора и дилеров с указанием скидок, условий trade-in и кредитования. «Этот сервис позволяет провести онлайн-оценку своего текущего автомобиля, если клиент планирует сдать его в зачет стоимости нового. Таким образом, весь подготовительный этап приобретения автомобиля перенесен в онлайн-пространство, а в дилерский центр достаточно приехать лишь для оформления», — поясняет Иван Котенев.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать однозначный вывод: не важно, какой автомобиль Land Rover или Jaguar ищет покупатель — новый или с пробегом, — в салонах официального дилера «Альбион Моторс» его ждут команда профессиональных специалистов, готовых оказать содействие в любых вопросах, эффективные программы от производителя и инновационные решения, способные сделать покупку автомобиля удобной и приятной.

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