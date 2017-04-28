Губернатор Иркутской области: «Мы ставим для себя цель — полностью обеспечивать регион продукцией собственного производства»

Губернатор Сергей Левченко провел в Москве пресс-конференцию по теме «Загрузка новой экономической и политической модели: апробация в регионе, масштабирование на страну».



Глава Приангарья считает, что будущее — за прямым участием государства в планировании экономики, промышленности, сельского хозяйства и других сфер. Государство должно оказывать прямую и косвенную поддержку «точкам роста» – предприятиям и территориям, наиболее подходящим для обеспечения рывка в производстве конкурентных товаров и услуг и реализации проекта ускоренного социально-экономического развития региона.

«Мы ставим для себя цель — полностью обеспечивать регион продукцией собственного производства, в том числе решая вопросы импортозамещения. Кроме того, мы всерьез проанализировали ресурсы, которыми обладает регион, собрали инициативную группу специалистов – как московских, так и местных. И исходя из специфики – географической, климатической, природной – наметим развитие региона на ближайшие десятилетия», — цитирует Сергея Левченко пресс-служба губернатора.

Новая модель предполагает также модернизацию социальной инфраструктуры, демократизацию политической системы, искоренение коррупции, реформирование бюджетно-налоговой политики. В текущем году предполагается увеличение объема выделенных средств, направленных на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы. Если говорить о налоговой политике, то Сергей Левченко предлагает перераспределять налоги между регионами и муниципалитетами. Таким образом, территории должны получить стимул к самостоятельному экономическому развитию. Отметим, что по темпу роста налоговых и неналоговых доходов Иркутская область заняла 7 место среди субъектов РФ и стала лидером в СФО.

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