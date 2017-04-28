Рассказывая о проекте благоустройства улицы Ленина и процессе превращения ее в пешеходную, главный архитектор областной столицы подчеркнул, что как магистраль улица не играет существенной роли.

Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов на встрече с журналистами в городской администрации сделал экскурс в прошлое и рассказал, что идея придания улице Ленина статуса пешеходной не нова и существует уже как минимум четверть века.

«Четверть века назад жители города выступили против пешеходной зоны, и власть приняла мудрое решение не реализовывать этот проект, но город, как столица, дозрел до такого состояния, что он может пожертвовать транспортной магистралью в центре города в пользу пешеходов», — заметил Тимонов.

Мэр Анатолий Локоть обратился к Виктору Тимонову с вопросом, проводились ли какие-либо расчеты и консультации того, как город справится с закрытием одной улицы и насколько изменится трафик в центре. По мнению Тимонова, большого значения для трафика эта улица не имеет.

«У нас в НИИЖТе (СГУПС – прим. «КС») есть транспортная схема и в ней просчитаны все нагрузки. Значительного влияния улица Ленина не играет. Она, скорее, важна для торговых и государственных объектов, а также для личных автомобилей жителей расположенных там домов», — ответил архитектор на вопрос мэра.

Тимонов добавил, что в летнее время закрытия для автомобильного движения этой улицы «город даже не почувствует».

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