Жители Нижней Ельцовки могут создать прецедент в Новосибирске. Из градостроительных документов областного центра может исчезнуть важный инфраструктурный объект — магистраль Южного обхода областного центра. Чем недовольны жители этого микрорайона, как реагируют на это власти и какие пути выхода есть из сложившейся ситуации? В этом разбирался корреспондент «КС».

Микрорайон Нижняя Ельцовка до недавнего времени можно было считать одним из самых редко попадающих в новостные ленты новосибирских СМИ районов города. Однако с начала текущего года этот микрорайон стал одним из наиболее часто упоминаемых в контексте протестной активности. По этому показателю он конкурировал с митингами против роста тарифов ЖКХ. Причина волнений жителей этой части Советского района — боязнь стать заложниками «сброса» транзитного автотрафика на узкие улицы микрорайона на время строительства Восточного обхода Новосибирска. Активистами и жителями также движет желание сохранить лесной массив в черте микрорайона. Казалось бы, заявление губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, прозвучавшее 21 марта 2017 года, должно было сбить накал страстей. Однако есть основания считать, что этого не произошло. Активисты, представляющие жителей, намерены идти до конца — требовать внесения в генеральный план Новосибирска корректировок относительно прохождения по Нижней Ельцовке магистрали Южного обхода. В практике составления градостроительных документов Новосибирска не было прецедентов, при которых из главного градостроительного документа убирали бы магистрали. Лишь в действующем генеральном плане города, составленном в 2007 году, архитектурная общественность Новосибирска с удивлением обнаружила отсутствие мостового перехода «Мелькомбинатовский» через Обь, который намечался в ранее составленных главных градостроительных документах областного центра, составленных в 1968-м и 1987 году.

Хроника объявленного сброса

Катализатором и причиной столь бурного течения событий в Советском районе Новосибирска стало строительство Восточного обхода Новосибирска, которое началось в октябре 2013 года. Проектировщики разбили процесс сооружения Восточного обхода на четыре этапа. Первый этап — 20-километровый участок магистрали, который сегодня сооружается от автотрассы Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий (К19р) до автодороги Кольцово–Академгородок.

Проект Восточного обхода впечатляет своими масштабами и размахом: 79-километровая четырехполосная автомобильная магистраль первой технической категории должна, по замыслу проектировщиков, соединить Северный обход Новосибирска и федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт» южнее Искитима. Главная функция нового обхода областного центра — «перехват» транзитного автомобильного трафика южного (алтайского) направления, разгрузка от большегрузного транспорта важнейших городских артерий — Бердского и Старого шоссе, улиц Большевистской и Фабричной.

Подобный позитивный опыт отвода транзитного автотрафика хорошо виден на примере Северного обхода Новосибирска, который был введен в строй в 2011 году. Ежедневно по нему проходят от 7 до 12 тысяч единиц транспортных средств, которые неминуемо бы оказались на дорогах областного центра.

Перспективный Восточный обход Новосибирска позволит «обработать» несравненно больший транзитный поток. С южного (алтайского) направления по трассе Р-256 «Чуйский тракт» в городскую черту направляется мощный автотрафик, составляющий ежесуточно около 25–26 тыс. транспортных средств, а в летние дни поток возрастает до 35–40 тыс.

Также перспективный Восточный обход не только свяжет Северный обход с Чуйским трактом, но и «закольцует» все главные автомагистрали, сходящиеся лучами к областному центру.

Этот факт и послужил толчком к началу развернувшихся бурных событий на территории Советского района Новосибирска. Примерно три года назад в блогосфере и на различных интернет-ресурсах Академгородка зазвучала тревожная информация о неминуемом транспортном коллапсе. Источником таких прогнозов стал Ландшафтный совет Академгородка и общественники, проживающие на территории научного центра. Им виделся такой расклад, на основе которого они озвучили свой тревожный прогноз.

По их мнению, после открытия движения автотранспорта по участку первого этапа Восточного обхода Новосибирска, который соединит региональную автодорогу К-19р (Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий) с автодорогой Кольцово–Академгородок, строители приступят к сооружению второго этапа. Поскольку конечной точкой данного этапа станет существующий Северный обход Новосибирска, вокруг областного центра замкнется транспортное кольцо, которое «упрется» в автодорогу Кольцово–Академгородок. Соответственно, транзитный трафик, следующий на Чуйский тракт с северного направления и в обратном направлении, будет следовать через улично-дорожную сеть Академгородка. Это и будет причиной транспортного коллапса. Такой прогноз взбудоражил не только активистов научного центра, но и простых жителей. И они поставили вопрос ребром перед региональными и городскими властями

Вечная пробка на несколько лет

Общественники для обоснования своей позиции при помощи экс-главы администрации Советского района Новосибирска, действующего вице-мэра города Валерия Шварцкоппа обратились в лабораторию СГУПСа для расчетов по транспортной модели. Один из активистов научного центра Лев Шепелянский позже обнародовал следующие цифры. Существующая улично-дорожная сеть Академгородка рассчитана на пропуск 845 автомобилей в час. Но после запуска движения по первому этапу Восточного обхода трафик на улично-дорожной сети научного центра возрастет до 1290 автомобилей в час, а с окончанием строительства второго этапа обхода он увеличится до 1650 авто в час. Моделирование показало, что пробка на въезде в Академгородок со стороны Кольцова вытянется на 700 метров. «Там будет вечная пробка», — резюмировал Шепелянский.

Наличие такой проблемы в будущем признали представители федерального дорожного агентства и региональные и городские власти.

«Существует проблема заезда с развязки Кольцово–Академгородок в улично-дорожную сеть. В любом случае нужен выход на действующую трассу М-52 на Бердское шоссе, — отметил заместитель руководителя ФУАД «Сибирь» Андрей Кебак на встрече с жителями микрорайона «Щ» Академгородка летом 2015 года. — После завершения второго этапа предстоит построить третий и четвертый этапы Восточного обхода протяженностью 45 км, чтобы выйти на действующую автомагистраль «Чуйский тракт» Р-256 за Искитимом. Только после полной готовности Восточного обхода транзитный транспорт минует Академгородок». Впрочем, назвать сроки окончания строительства заключительных этапов обхода сегодня представители ФУАД «Сибирь» не могут, поскольку неизвестны объемы федерального финансирования этого дорожного объекта. Запуск движения по третьему и четвертому этапам, по всей видимости, произойдет не ранее 2025 года, а при существующих объемах финансирования строительства данного объекта — намного позже.

Власти региона и города также услышали тревоги жителей Академгородка. На форуме «Города и территории завтра» губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил: «Нельзя не чувствовать сигналы от жителей Академгородка. Поэтому надо искать пути, как «демпфировать» последствия этих трудностей».

Откликнулся также и мэр города Анатолий Локоть: «Новосибирск исторически образован на пересечении транспортных путей, это конкурентное преимущество, но вместе с тем и большая проблема. Мы сегодня создаем автодорожные объезды, в том числе Восточный обход. Но есть опасность, что транзитный поток пойдет через Академгородок».

Сбросить к соседям

Фактически «проблема Академгородка» будет актуальной на время строительства 3-го и 4-го этапов Восточного обхода Новосибирска. Однако сложность состоит в том, что улично-дорожная сеть Советского и граничащего Новосибирского районов достаточно слабо развита, чтобы она без проблем «обработала» на этот период транзитный трафик.

Предлагаются различные варианты решений с использованием существующих дорог. Один из них был озвучен 5 апреля 2016 года во время выездного заседания комитета по транспорту Законодательного собрания Новосибирской области в администрации Советского района. Суть варианта состоит в изменении очередности строительства Восточного обхода. Предлагается параллельно со строительством первого этапа, которое ведется сейчас, начать работы на третьем этапе объекта (34–49 км) до с. Морозово. Также одновременно провести реконструкцию на сети территориальных автомобильных дорог в Искитимском районе и запустить по ним транзитный грузовой транспорт. Это местные дороги Морозово–Верхний Коен и Искитим–Верх-Коен–Михайловка. Предлагается провести реконструкцию этих дорог и перевести их в третью техническую категорию с асфальтобетонным покрытием. На заседании отмечалась важность рассматриваемых мероприятий как для пригородных территорий Новосибирска, так и для поселений Искитимского района. Этот вариант на заседании озвучил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов. Тогда же он огласил и ценник данного варианта в несколько миллиардов рублей. Это значительная сумма, которая может лечь тяжелым бременем на региональный дорожный фонд.

Впрочем, через некоторое время стал озвучиваться другой вариант, который мог быть выполнен в русле реализации Южного обхода Новосибирска. Он предполагает прокладку участка магистрали, который соединит Бердское шоссе и трассу Кольцово–Академгородок с новым автодорожным тоннелем под железной дорогой в Нижней Ельцовке либо со строительством транспортной развязки в этом месте. Существующий прокол под железной дорогой алтайского направления в Нижней Ельцовке имеет всего одну полосу движения (на фото) и как является пробкогенерирующим узлом для микрорайона Нижней Ельцовки по улице Лесосечной, так и существенно тормозит автотрафик на Бердском шоссе. Казалось бы, эпопея для Академгородка завершена и можно было бы спокойно вздохнуть. Варианты сброса названы.

Ельцовский протест

Однако в начале текущего года вопрос о пропуске транзита через Нижнюю Ельцовку вновь возник в повестке дня. И снова закипели страсти, только уже не в Академгородке, а в соседнем микрорайоне Советского района. На встрече с активом ТОС «Нижняя Ельцовка» в январе текущего года с руководителями профильных структур была озвучена идея реконструкции улично-дорожной сети Нижней Ельцовки. Было предложено сделать выбор между двумя вариантами. Первый состоит в том, чтобы расширить существующую проезжую части улиц Лесосечной и Тимакова, вдобавок реконструировать существующий прокол-выезд в насыпи железной дороги. Второй — приступить к реализации Южного обхода: проложить по краю лесного массива новую дорогу в сторону автотрассы Академгородок–Кольцово и построить транспортную развязку на пересечении с железнодорожной линией алтайского направления и Бердским шоссе. Руководитель Новосибирского отделения Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков считает: «Если мыслить стратегически и строить дорогу через так называемую просеку ЛЭП в Нижней Ельцовке, а ЛЭП убрать в кабельный канал, и использовать существующий коридор, чтобы сделать дорогу с выходом на Кольцово, то я «за» такие проекты».

Впрочем, встреча в ТОС «Нижняя Ельцовка», на которой присутствовали профильные руководители и глава администрации Советского района Дмитрий Олейников, прошла уже после совещания в областном правительстве по вопросу проектирования и строительства Южного обхода и железнодорожного путепровода в районе о. п. Нижняя Ельцовка. В протоколе совещания говорится о возложении на ГКУ «ТУАД НСО» функций заказчика по проектированию и строительству Южного обхода в границах Новосибирска с разработкой в 2017 году проектной документации.

Однако встреча в ТОС «Нижняя Ельцовка» не только не поддержала решение вопроса по реконструкции улично-дорожной сети на территории микрорайона, а стала детонатором народных выступлений протеста. Результат не заставил себя ждать. Была образована инициативная группа из жителей Нижней Ельцовки, выступающих против любого варианта пропуска транзитного трафика через данный микрорайон. 18 марта 2017 года состоялся митинг протеста жителей Нижней Ельцовки. После прошедшего митинга, вызвавшего резонанс, свою позицию обозначил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. «В чем возник вопрос? Строится первая очередь Восточного обхода, а вторая очередь, которая будет делать сопряжение с Северным обходом, спровоцирует какой-то поток на какое-то время транспорта через Академгородок. Как его нейтрализовать? Есть два варианта — в зоне Искитима на сельские дороги вывести, второе решение, очень правильное, на наш взгляд, — через Ельцовку. Но люди против. И мэрия против. Но речь идет о расширении въезда в Нижнюю Ельцовку. Сегодня это узкое место, там люди стоят (в пробке). Мы не будем этот вариант реализовывать. Но город будет решать этот вопрос (с расширением проезда в Ельцовку) сам. А мы найдем вариант — по сельским территориям», — пообещал губернатор. Эту позицию Владимир Городецкий еще раз подтвердил 25 апреля. «Вопрос о транзите транспорта, идущего по Восточному обходу через Нижнюю Ельцовку, снят», — сообщил Городецкий.

В то же время отказ от рассматриваемого варианта развития дорожной инфраструктуры оставляет нерешенным вопрос выезда с территории микрорайона. Строительство дополнительного тоннеля полностью ляжет на бюджет областного центра.

Редакцией также получен ответ из Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в котором говорится о том, что выполнение предпроектных проработок строительства автомобильной дороги «Южный обход» на участке от Восточного обхода Новосибирска до Бердского шоссе, а также автодорожного путепровода в районе остановочной платформы Нижняя Ельцовка приостановлены. «По вопросу сброса трафика с автодороги «Восточный обход г. Новосибирска» для оценки технической и экономической целесообразности строительства автодороги 3-й технической категории протяженностью 14 км от с. Морозово Искитимского района до п. Чернореченский с выходом на федеральную трассу «Чуйский тракт» со строительством моста через р. Бердь в районе п. Чернореченский ГКУ НСО ТУАД планируется проведение конкурса на выполнение комплекса предпроектных работ по разработке технико-экономического обоснования», — говорится в ответе министерства.

В свою очередь Вячеслав Ашурков подвергает сомнению реальность масштабного дорожного строительства на территории Искитимского района. «Это требует опять же вложения немалых средств. И если Восточный обход строится за счет федеральных денег, то такие объекты — только за счет области и местных органов власти. Хотя губернатор и назвал этот вариант, я не думаю, что он будет вскоре реализован. Его рассмотрение отложат на перспективу».

Процедурный протест

Впрочем, заявление губернатора Новосибирской области не успокоило жителей Нижней Ельцовки. Требование жителей включает такой пункт, как внесение изменений в генеральный план Новосибирска и проект планировки микрорайона, с целью исключить прохождение трассы Южного обхода через лесной массив в Нижней Ельцовке.

Существующее отечественное градостроительное законодательство позволяет вносить изменения в Генеральный план и проекты планировок. На запрос «КС» был получен ответ из мэрии Новосибирска: «Генеральный план города Новосибирска — основной градостроительный документ. Действующий в настоящее время Генеральный план города Новосибирска утвержден решением Совета депутатов Новосибирска 26.12.2007 № 824. В соответствии с п. 1 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план городского округа, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждается представительным органом местного самоуправления городского округа. В случае принятия решения о корректировке Генерального плана города Новосибирска все предложения будут рассмотрены в увязке с генеральными планами прилегающих муниципальных образований Новосибирской области и транспортной схемой агломерации».

По мнению Вячеслава Ашуркова, требования жителей Нижней Ельцовки провести реально, если они найдут отклик у депутатов разного уровня. «Может быть проведена процедура открытых слушаний и внесены изменения в Генеральный план. Такие инструменты предусмотрены законодательством, но вопрос в том, кто этим будет заниматься? За них никто это делать не будет», — поясняет Вячеслав Ашурков.

В свою очередь общественный координатор Нижней Ельцовки Оксана Бабенко подтверждает свои намерения. «Мы готовы идти до конца и провести все мероприятия по существующим процедурам. Никто, кроме нас, этого не сделает». Также, по словам Оксаны Бабенко, жители Нижней Ельцовки настроены решительно и будут отстаивать свои требования и проводить работу по внесению изменений.

Редакция «КС» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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