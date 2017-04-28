S7 приступила к полетам из Новосибирска в Горно-Алтайск

Авиакомпания S7 Airlines начала полеты из Новосибирска в столицу Республики Алтай – город Горно-Алтайск. Первый рейс вылетел сегодня, 28 апреля.

«Республика Алтай — популярный туристический регион, где созданы рекреационные условия от семейного отдыха на природе до экстремального туризма», — отметил генеральный представитель S7 Airlines в Толмачево Евгений Чернышев.

Рейсы будут выполняться с 28 апреля с периодичностью до трех раз в неделю. Вылет из аэропорта Толмачево — в 13:10, прибытие в Горно-Алтайск — в 14:20. Обратный рейс вылетает в 15:10 и прилетает в Новосибирск в 16:20 часов.

Как отмечают в компании, рейсы выполняются на воздушных судах семейства Airbus A320, Boeing 737-800, а также Embraer 170-LR. Ожидается, что первые самолеты Embraer 170-LR появятся в парке воздушных судов S7 Airlines уже в мае, и до конца 2017 года авиакомпания получит 17 таких лайнеров.

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