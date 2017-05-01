Российская экономика продолжает демонстрировать признаки своего восстановления — по крайней мере апрельская информационная лента Росстата чуть ли не ежедневно дает тому все новые и новые подтверждения. Как выглядит такая ситуация с разных точек зрения — власти, бизнеса и финансов — и какую роль в подъеме играет сектор МСБ — об этом «КС» поговорил с чиновниками, предпринимателями и банкирами.

Согласно данным «Росстата», уровень безработицы в стране снижается третий месяц подряд, достигнув по итогам марта 5,4% (годом ранее — 6,0%), и по Сибири — 7,2% против прошлогодних 8,7%. В марте 2017 года вместо привычной инфляции «Росстат» обнаружил дефляцию в сегменте цен производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, — индекс этих цен, по предварительным данным, составил 99,7% (за период с начала года — 103,8%). Продолжает победное шествие всероссийский индекс промышленного производства — в I квартале 2017 года по сравнению с I кварталом 2016-го он составил 100,1%, в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016-го — 100,8%, а в сравнении с февралем 2017 года — 112,7%.

И все-таки он поднимается

Похоже, такие статистические наблюдения не лишены оснований — неплохую деловую активность региональных предпринимателей отмечает начальник отдела развития малого бизнеса и предпринимательства министерства промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Сергей Паршиков. «Если смотреть на работу наших фондов поддержки, деятельность которых является катализатором процессов, — активность, безусловно, есть. Обращения за микрозаймами, за поручительствами перед банками идут по нарастающей от уровня прошлого года — это хоть и косвенные, но реальные признаки активизации бизнеса», — поделился с «КС» своими соображениями чиновник регионального правительства, добавив, однако, что для того чтобы увидеть, как это приведет к изменению экономических показателей, все же надо выждать некоторое время.

«В 2017 году МСБ заметно оживился и стал больше использовать электронные каналы купли-продажи товаров и услуг», — делится своими наблюдениями основатель и генеральный директор электронной торговой площадки для малого и среднего бизнеса Supl.biz Евгений Дьяченко. В подтверждение свих слов бизнесмен приводит такую статистику: общее количество заказов, размещенных на электронной торговой площадке, за I квартал 2016 года составило 22 034, при этом поставщики на эти заказы разместили 53 625 предложений. А за I квартал 2017 года размещено 36 515 заказов, на которые поставщики ответили 98 169 предложениями.

Позитивные признаки выявляют и новосибирские банкиры, ежедневно взаимодействующие с представителями малого и среднего бизнеса. Так, руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов уже наблюдает на рынке некоторое оживление, объясняя это тем, что в I квартале бизнес традиционно корректирует стратегии развития в соответствии с текущей рыночной конъюнктурой, планирует свою деятельность на год, в том числе обсуждает планы развития с банками-партнерами. «Многие компании уже не могут дальше откладывать модернизацию производства, начинают задумываться о строительстве и покупке новых помещений, поэтому мы видим оживление в спросе на инвестиционные кредиты», — говорит заместитель начальника управления по малому бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка Дмитрий Бойко, который наблюдает рост активности в части кредитования и в сегменте «средний бизнес». Но в целом компании очень осторожны и в основном запрашивают небольшие суммы, а в части крупных инвестиционных проектов пока чувствуется затишье, констатирует эксперт.

Еще одну причину оживления рынка видит начальник управления малого и среднего бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Алла Смородина. «С одной стороны, бизнес так или иначе адаптировался к новым экономическим условиям, и те, кто смог к ним адаптироваться, перешли на этап развития. А с другой стороны, банки выдержали максимальную кредитную паузу и снизили свои кредитные портфели до минимального уровня, то есть вернулись к кредитованию, потому что так или иначе поняли и приняли текущий рынок и готовы к росту своих кредитных портфелей», — считает руководитель бизнес-направления. Тему адаптации предпринимательского сообщества к новым реалиям рынка поддерживает и начальник кредитного управления Банка «Левобережный» Екатерина Аникеева — она видит, что большинство предпринимателей сохраняет взвешенный подход к привлечению кредитных ресурсов, и, как правило, за кредитами обращаются те предприятия, которые приспособились к непростым условиям и выходят на новые рынки. При этом собеседница «КС» считает, что оживление на рынке кредитования стало заметно начиная с IV квартала 2016 года — после снижения среднего уровня процентных ставок по кредитам, и нельзя сказать, что оно стало более уверенным в I квартале 2017 года.

А директор филиала «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Лариса Кучендаева указывает на новые тенденции в развитии малого и среднего бизнеса — он во многом переориентировался на государственные и муниципальные контракты, досконально изучив эту систему, освоив ее и оценив преимущества такой работы. «Как раз такие клиенты сегодня становятся для банков наиболее желанными заемщиками», — считает топ-менеджер банка. Еще об одном направлении, получившим развитие в последние годы, рассказывает директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк Наталья Левченко. «Сегодня мы наблюдаем активизацию интереса предпринимателей к инструментам документарного бизнеса, который частично замещает кредитные ресурсы в портфеле компаний. Несмотря на то что для многих клиентов это новые инструменты, если появляется такая возможность, бизнес ими активно пользуется — замещает оборотное кредитование гарантиями платежа. Отчасти документарный бизнес снижает риски кредитования при работе с клиентами МСП, а также оптимизирует расходы клиентов», — поделилась информацией банкир.

Поддержка forever

В целом представители кредитных организаций достаточно единодушно отмечают возросшую активность малого и среднего бизнеса, расходясь лишь в оценке динамики этого процесса. Не менее консолидировано-позитивно оценивается ими и влияние программ поддержки бизнеса на повышение предпринимательской энергетики — об этом ранее писал «КС». Однако, говоря о мерах государственной и муниципальной поддержки, нельзя не вспомнить об одном выводе Итогового доклада о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года («Стратегия-2020: новая модель роста — новая социальная политика»): «Реализуя программы поддержки МСП, работая над устранением барьеров и устанавливая МСП некоторые льготы и преференции, государство формирует своего рода отдельную экономику. Ресурс таких преобразований ограничен и в ближайшем будущем будет исчерпан». Такой вывод был сделан в начале второго десятилетия 2000-х годов — до начала кризисных событий последних лет, которые, однако, лишь отодвинули, но не лишили его актуальности. И уже сегодня продолжение государственной поддержки малого и среднего бизнеса все чаще становится не незыблемым постулатом, но темой для дискуссий. При этом сокращение такой поддержки может выражаться как в уменьшении фондирования таких программ, так и в доведении стоимости льготных ресурсов до уровня рыночных, что автоматически ликвидирует потребность в них.

Однако директор департамента продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов уверен: льготное кредитование всегда необходимо для поддержки перспективных проектов, при этом в зависимости от государственных приоритетов список или требования к компаниям могут изменяться. «Такое кредитование малого бизнеса всегда было направлено на достаточно ограниченный круг компаний, определенный перечнем хозяйственной деятельности, подходящей под различные программы», — говорит директор департамента, добавляя далее, что пока рыночные ставки хотя и претерпели корректировки, но еще не приблизились к ставкам по той же программе «6,5», которые составляют 9,6% и 10,6%. Во многом солидарен с ним и Вячеслав Брюханов, считающий, что льготами нужно поддерживать тех, кто готов и может развиваться, — это своего рода стратегия выращивания бизнес-чемпионов, которым для развития важно и нужно создавать благоприятные условия. Менее категорично высказывается Дмитрий Бойко, который считает, что льготное кредитование, конечно, помогает некоторым компаниям, однако ценообразование таких кредитов должно быть привязано к уровню риска конкретного проекта.

«Я думаю, что есть и социально ориентированные направления бизнеса, и инновационная деятельность, которая всегда нуждается в наличии дополнительных инструментов поддержки», — говорит Алла Смородина, поддерживая в целом своих коллег и уточняя, что начинающих предпринимателей нужно поддерживать на постоянной основе, они априори не в равных условиях с опытными предпринимателями, которые тоже когда-то были начинающими. Социальную направленность программ поддержки упоминает и Наталья Левченко — она считает, что льготное кредитование должно быть всегда, особенно это касается заемщиков, занятых в социально значимых сферах (например, производство хлеба), а также в сфере сельского хозяйства.

Льготы входят в рынок

Тем не менее современная тенденция снижения стоимости кредитных ресурсов постепенно понижает значимость льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса. Так, заместитель управляющего филиалом ВТБ24 в Новосибирской области Алексей Щерба видит, что рыночные ставки приближаются по своим возможностям к льготным, и банки индивидуально оценивают риски того или иного бизнеса, предоставляя кредитные продукты в зависимости от конкретных условий. «Кроме этого, нужно добавить, что предприниматели принимают решение исходя из срока кредитования», — продолжает банкир, иллюстрируя далее свои слова примером: если льготное финансирование предполагает кредитование до 7 лет, то при выборе рыночного кредитного продукта срок кредитования увеличивается до 10 лет — таким образом, появляется возможность выбора в зависимости от индивидуальных условий и планов компании.

Вместе с тем Андрей Возмилов считает иначе: пока еще рыночная ставка далека от льготной, и бизнес склонен получать финансирование по льготным программам. А Вячеслав Брюханов, отмечая позитивный тренд на удешевление кредитных ресурсов, переходит к конкретным цифрам — разрыв между рыночными и льготными кредитными ставками еще сохраняется на уровне 2–3%. По мнению топ-менеджера, в этой ситуации у бизнеса появляется альтернатива выбора рыночного или льготного кредитного продукта, что не может не вызывать положительный отклик. С такой позицией перекликается и мнение начальника управления малого бизнеса ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Новосибирский Алексея Руднева. Бизнес льготной категории теперь может делать выбор: взять более «быстрые» и доступные деньги, но немного дороже, либо ждать предоставления транша по льготной программе и отложить реализацию сделки. «В капиталоемких проектах это будет оправданно, но в случае операционного финансирования ожидание может привести к потере рынка», — взвешивает ситуацию банкир.

«Сближение рыночных и льготных ставок по кредитованию стало возможным благодаря более «дружелюбной» макроэкономической ситуации», — рассуждает Вячеслав Брюханов. Он считает, что разговор скорее не о том, как долго будут действовать программы льготного кредитования, а о том, насколько долго будет действовать «окно возможностей» импортозамещения. «Те предприятия, которые рискнули войти в проекты в начале 2016 года, главным образом с использованием программ льготного финансирования, просчитали все риски и, не испугавшись этого, получили существенные доли рынка, а сейчас, когда рынок насыщается, все сложнее планировать бизнес в этих сегментах», — заключает банкир. «Да, сегодня начинать новые проекты уже сложнее, чем это было год-два назад, ряд компаний сумели воспользоваться «окном возможностей», открывшимся во время кризиса», — соглашается с коллегой Лариса Кучендаева, говоря о повышающейся конкурентности рыночной среды, в том числе за счет приближения условий льготного кредитования к рыночным ставкам.

Но о закрытии «окна возможностей» говорить пока рано, так считает Екатерина Аникеева. «В 2017 году наш партнер МСП Банк начал плавный переход к реализации прямых программ кредитования — как и прежде, это льготные программы кредитования на различные цели, а диапазон ставок по кредитам составляет от 9,6% до 12,5% годовых», — сообщила «КС» руководитель кредитного подразделения банка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Дьяченко, основатель и генеральный директор электронной торговой площадки для малого и среднего бизнеса Supl.biz (ООО «Сапл-биз»):

— Ставка банковских кредитов для МСБ постепенно сокращается, это ощутимо. Несколько лет назад ставки были выше 25%, на текущий момент, например, один из крупных госбанков предлагает кредит без обеспечения под 18% годовых. Учитывая, что кредит без обеспечения, то есть в залог не отдается имущество, недвижимость и так далее, 18% можно считать достаточно адекватной ставкой.

Но обычному бизнесу развиваться на такие кредитные деньги сложно. Поскольку мы являемся стартапом, у нас высокая скорость развития, и для нас такая ставка доступна. Наша компания создана в Томске, но работает по всей России, а сейчас мы выходим на рынок Италии. Для стандартного бизнеса эту ставку можно считать высокой, но с другой стороны, у такого бизнеса обычно есть имущество, под залог которого процент ставки ниже.

Алла Смородина, начальник управления малого и среднего бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

— Хочу отметить, что заемщики стали более сдержаны в вопросах привлечения финансирования: компании МСБ стараются вести свою деятельность, не привлекая банковские кредиты. Это подтверждают и результаты исследования «Индекса Опоры RSBI», которое проводит Промсвязьбанк совместно с «Опорой России». По итогам опроса в IV квартале 2016 года лишь 6% брали кредит в банке, в то время как в III квартале 2014 года — 24%. Бизнес учится жить без кредитных ресурсов, хотя в 2014 году их активно использовал.

Дмитрий Бойко, заместитель начальника управления по малому бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка:

— Да, риски снижаются во всех направлениях. Мы наблюдаем, что восстанавливаются обороты у предприятий. И самое главное, отмечаем, что резко упала просрочка в кредитовании. Это означает, что компании нашли свою нишу, нашли возможность работать и развиваться.

Алексей Руднев, начальник управления малого бизнеса ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Новосибирский:

— С точки зрения рисков скорее наоборот, риски возрастают, так как конечными потребителями основной массы продукции и услуг МСБ является население, чьи реальные доходы в лучшем случае остались на том же уровне. Компании МСБ пытаются сдерживать цены на прежнем уровне, но если в деятельности присутствует импортная составляющая, это не всегда удается.

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