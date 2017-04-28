Правительство Новосибирской области поддержало инвестиционный проект экспортера углеграфитовой продукции

Совет по инвестициям Новосибирской области принял к рассмотрению проект, представленный АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ». Компания планирует организовать выпуск крупногабаритных угольных электродов и электродной массы на электрокальцинированном антраците на площадке Новосибирского электродного завода в рабочем поселке Линево в Искитимском районе.

Энергопром — российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности — производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической, атомной и машиностроительной отраслей. По оценкам самой компании, ее доля на мировом рынке по производству рассматриваемого вида продукции составляет около 40%. Более 50% продукции экспортируется. География поставок — более 40 стран мира. В Группу ЭПМ входят три крупнейших электродных завода — Челябинский, Новосибирский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).

В рамках заседания инвестиционного совета 27 апреля директор по производству и техническому развитию АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» Игорь Рыбянец рассказал о первом этапе проекта, который подразумевает реализацию двух задач. Первая включает в себя строительство теплового агрегата, вторая направлена на повышение эффективности использования отходов производства, а именно разделения стружки при механической обработке крупногабаритных электродов.

Реализация рассматриваемого этапа инвестиционного проекта по оценкам компании может позволить снизить на треть потребление электроэнергии на переделе графитации продукции и дать возможность графитировать заготовки длинной свыше трех метров.

Заявленный объем инвестиций в проект составляет порядка 155 млн рублей. «Основные меры государственной поддержки выражаются в субсидировании процентной ставки по банковским кредитам, — это составит порядка 14 млн рублей, — а также снижении налога на прибыль и налога на имущество на период реализации проекта. Общий объем субсидий составит порядка 28 млн рублей», — пояснил Игорь Рыбянец.

По его словам совокупный эффект от использования мер государственной поддержки в случае одобрения составит порядка 60 млн рублей, полученный эффект позволит компании вложить средства в благоустройство инфраструктуры в поселке Линево, улучшить условия труда на заводе.

Проект вызвал у членов инвестиционного совета ряд вопросов. В частности, они касались количества рабочих мест — их планируется предоставить всего четыре. «Ничего личного, но 28 млн рублей мало увязывается с 4 рабочими местами», — выразил сомнение председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

«Я хочу напомнить, что на территории области есть два крупных экспортера —«Сибирский антрацит» и «Энергопром». 40% рынка ими уже завоевано. Если мы хотим, чтобы они и дальше двигались в этом направлении, думаю целесообразно проект поддержать. К сожалению, таких компаний у нас чрезвычайно мало», — поделилась своим мнением заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр экономического развития региона Ольга Молчанова.

Совет, во главе с первым заместителем председателя правительства Новосибирской области Владимиром Знатковым, поддержал проект для дальнейшего рассмотрения, предложил министерству экономического развития НСО включить его в сводный реестр проектов и рекомендовал самой компании предоставить необходимые документы в комиссию по проведению конкурса инвестпроектов.

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