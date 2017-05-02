Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» каждый сезон заставляет сердца театралов биться быстрее, давая возможность болеть за любимые спектакли, погружаться в актуальный театральный процесс, открывать новые имена. Совсем недавно, 19 апреля, были объявлены лауреаты, в числе которых — новосибирские театры «Старый дом» и «Красный факел». Свежими фестивальными впечатлениями с «КС» поделился член жюри «Золотой Маски», главный режиссер театра «Глобус» АЛЕКСЕЙ КРИКЛИВЫЙ. Поводом для разговора стал показ спектакля Андрея Могучего «Гроза», который состоялся в кинотеатре «Победа» 23 апреля в рамках проекта «Золотая Маска в кино» и собрал в зрительном зале творческую интеллигенцию и поклонников драмы.

— Алексей Михайлович, почему режиссеры сегодня вновь и вновь берутся перечитать хрестоматийную «Грозу»?

— Да, действительно, Андрей Могучий обратился к этой теме, Евгений Марчелли только что выпустил в Театре Наций спектакль «ГрозаГроза». Есть и еще театры и премьеры этого сезона. Вплоть до того, что в нашем Театральном институте, на нашем курсе, молодой режиссер Иван Орлов, не сговариваясь с мэтрами, также ставит эту пьесу. Возможно, художник особенно остро чувствует накопившееся в воздухе электричество.

— Поговорим о «Золотой Маске». Ваши впечатления о фестивальной программе этого года?

— В этом году конкурс был особенно объемным: эксперты под руководством Алены Карась совершили невозможный труд, объехав всю страну и отсмотрев более 900 спектаклей разных жанров из разных регионов, представленных в течение сезона 2015–2016 годов. На основе их выбора и была сформирована уникальная афиша «Золотой Маски-2017». Членам жюри предлагалось в течение 40 фестивальных дней просмотреть вошедшие в нее спектакли. В драматической секции их было более 40, и около 150 номинаций. Должен сказать, что впечатлен простотой, прозрачностью устройства и отличной, слаженной работой команды фестиваля под руководством Марии Ревякиной. Для меня «Золотая Маска» — это не только большая ответственность, но и обширная проектная и обучающая деятельность, и круглые столы, и программы «Детский уик-энд», и «Маска плюс». В целом это огромное и очень интересное действо, которое дает возможность ощутить во всей полноте картину театральной жизни страны.

— Насколько сошлись ваши личные зрительские ощущения и итоговые решения жюри?

— Что-то совпало полностью, что-то не совсем. Некоторые спектакли произвели на меня сильное впечатление, хотя и не вошли в списки победителей. Изначально состав жюри сформирован из специалистов в разных областях, это и театроведы, и режиссеры, и художники, и артисты, и искусствоведы. Таким образом, спектакль рассматривается с разных сторон. Интересно и то, как коллекция конкурсных спектаклей складывается в общую картину со своей драматургией. Театр ведь очень быстро откликается на события, пусть не так мгновенно и не так буквально, как вспыхивает Интернет. Отзывается не столько фактом, сколько человеческим отношением к наэлектризованному воздуху эпохи. Фестиваль — это возможность почувствовать, как крупные художники смотрят на сегодня.

— Как можно обобщить это впечатление?

— Мне интересно следить, как развивается художественная мысль. Например, «Гамлета» ставят часто, но в каждый период остается какой-то один спектакль, который формулирует время. Для меня в конце девяностых это был «Гамлет» Эймунтаса Някрошюса о том, что дети не должны отвечать за поступки своих родителей. Эта простая, чистая, леденяще внятная мысль тогда была необходима.

Сегодня у Льва Додина возникает новый взгляд на фигуру Гамлета, который в его спектакле лишен привычного романтического и гуманистического ореола. Как каждый человек, по теории Горенштейна, он изначально наделен первородным злом, и только совершая путь жизни, может постараться понять, что это за путь, и стоит ли его намерение стольких жертв, и есть ли это путь к добру, гуманизму, или нет. Такое прочтение, рассказанное последовательно и остро, такая мысль о классической пьесе обжигает, отрезвляет, меняет картину мира. В программе были и интересные рифмы вроде обращения двух разных режиссеров к чеховским «Трем сестрам»: если у Тимофея Кулябина случился рассказ о том, «что никто никого не слышит», то Андрий Жолдак в спектакле «По ту сторону занавеса» раскрывает тему «никто ничего не помнит». Так тексты из канонической школьной программы открываются в руках и сердцах серьезных художников. И помогают нам понять, как должен сегодня звучать текст Чехова, каким должен быть Гамлет, о чем сегодня будет «Гроза». Была очень интересная программа театров малых городов, где театр становится для своих зрителей совершенно другим инструментом познания сегодняшнего дня. Правда, можно долго и страстно говорить о прошедшей «Золотой Маске», в которой было много серьезных впечатлений и театрального чуда.

— Вероятно, появились новые контакты, интересные проекты?

— Сейчас еще рано говорить о конкретных проектах, но удивительные творческие совпадения действительно случились.

— Как была воспринята новосибирская фантастическая опера «Снегурочка»?

— Очень хорошо — вот все, что я могу сказать, не раскрывая всех нюансов. Нужно сказать, что «Снегурочку» в постановке театра «Старый дом», проходившую по номинации «Эксперимент», оценивало сразу два жюри, драматическое и музыкальное. Экспериментальные спектакли — это всегда художественный и эстетический поиск, потенциальное направление развития театрального языка, и для меня все без исключения работы, отобранные в конкурс, это спектакли в высшей степени актуальные и важные. И в этом раскладе особенно ценна победа нашего театра. А также мне безумно приятно, что награду за костюмы к спектаклю «Снегурочка» получила художник Елена Турчанинова, с которой я лично и театр «Глобус» в целом много работали вместе. Работу Лены оценивало музыкальное жюри, и я очень рад, что ее номинация в спектакле «Старого дома» на «Золотой Маске» одержала победу.

— «Красный факел», напротив, совсем не новичок на «Золотой Маске».

— К тому же «Три сестры» — спектакль, которого очень ждали. За время фестиваля он был показан несколько раз, что в программе фестиваля случается не всегда. Артисты работали прекрасно, залы были наполнены до отказа. Конечно, раньше я видел «Три сестры» на домашней сцене, и это был просто фантастический спектакль. С удовольствием пересмотрел его вновь. Об этой работе можно много говорить, спорить, сходить с ума, и я очень рекомендую тем, кто еще не успел посмотреть этот спектакль, купить билет и быть в театре.

— Наши театры с честью выдержали испытание фестивальной сценой. Примет ли Новосибирск в свою очередь лучшие спектакли «Золотой Маски» в рамках региональной программы фестиваля?

— Конечно, очень хотелось бы режиссировать эту историю, и в этом вопросе я выступаю как посол доброй воли. Но делать точные прогнозы пока рано: кроме нашего желания привезти в Новосибирск лучшие российские спектакли, необходимы серьезные решения на уровне региона. Кроме того, это огромная работа (что известно хотя бы по опыту Рождественских фестивалей). Например, анонсированный проект «Золотая Маска в Омске» готовился почти год.

— Зато есть «Золотая Маска в кино», доступный и уже полюбившийся зрителям формат. Почему на него стоит обратить внимание?

— Во-первых, «Золотая Маска» отбирает для проекта крупные, значимые работы артистов, режиссеров, художников. Это объективно выдающиеся спектакли, определяющие современное культурное пространство. Как говорится, must see. Дивный подарок, тем более по той цене, за которую не купишь билет в театр, не говоря уже о билетах на самолет. Кроме того, мы видим отличную, вызывающую уважение работу операторов и режиссеров киноверсий. Конечно, в театре есть живая энергия и неповторимое очарование момента, зато кинопоказ позволяет оценить масштаб и разглядеть тонкие детали. Ту же «Грозу» я видел на сцене, но только на экране рассмотрел благодаря заинтересованным авторам киноверсии как дымовая завеса волшебным образом превращается в изящные облачка с палехской шкатулки. Также продуманный кинопоказ стремится передать атмосферу спектакля: мы видим, как зрители заходят в фойе и зрительный зал, как поднимается занавес, нас ждут короткие интервью в антракте. Мне нравится этот эффект погружения, элемент игры в театр. Кстати, в «Победе», кроме проекта «Золотая Маска в кино», есть постоянная программа TheatreHD, и это безумно интересно.

— Можно, например, сравнить «Геду Габлер» Тимофея Кулябина и Ивован Хове или «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Алексея Крикливого и Дэвида Лево.

— Все это лишний раз подтверждает, что — говорю без ложного пафоса — в Новосибирске есть определенная и внятная театральная среда. Далеко не каждый город может похвастаться таким количеством театров и качеством их репертуара. Конечно, у каждого театра свое лицо, но все мы уважаем своих зрителей. Существует городская культурная среда с театрами и концертными залами, прекрасными книжными магазинами и уникальным кинотеатром «Победа». Да, и мы привыкаем к хорошему: порой перестаем ценить то, что создано, порой жалуемся и ворчим. До той поры, когда в другом городе по привычке пытаемся найти «Победу», «Глобус» или «Красный факел», которых там, конечно же, нет. Все вместе мы формируем общее культурное пространство. Радует, что на том же показе «Грозы» люди из разных театров собрались вместе, чтобы обсудить спектакль и поздравить друг друга.

— Раз уж мы вернулись к теме грозы, что для вас искусство: громоотвод, детонатор или молниеносное просветление?

— Новое знание о мире. Наблюдение и предупреждение: мне не хочется чувствовать в себе гамлетовские интонации, которые открыл Додин, или жить в мире Нины Заречной из «Чайки» Марчелли. Предчувствие электричества в мире, который стал единым (было бы ужасно, если бы искусство стало детонатором). Впрочем, представление о миссии театра у каждого свое. Мне как зрителю важно испытать тот эмоциональный опыт, который поможет увидеть себя со стороны. Я всегда иду в театр, как в первый раз, за чудом. Подлинным, космическим, божественным чудом, которое невозможно описать словами.

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