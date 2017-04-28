Проектная документация дублера ул. Большевистской прошла экспертизу

По улице Зыряновской, где сейчас раскинулся полузаброшенный частный сектор и ходят трамваи, готова проектная документация, которая превратит улицу в широкую магистраль. Об этом рассказал главный архитектор города Виктор Тимонов.

О расширении улицы Зыряновской говорят уже не первый год. Проект превращения узкой улицы в магистраль с выходом на Ипподромскую и Октябрьский мост поможет облегчить транспортную ситуацию на развязке около автовокзала, где очень часто образуется пробка. Главный архитектор Виктор Тимонов сообщил о завершении подготовки проектной документации и о прохождении экспертизы, однако он отметил, что есть и сдерживающие факторы. Так, по его словам, проект предусматривает снос порядка 12 частных домов. Демонтаж коснется и трамвайных путей, хотя, конечно, движение трамваев на участке останется.

«Предполагается, что восточная трамвайная колея будет демонтирована и перенесена ближе к железной дороге. Получается, проезжая часть будет расширена за счет этого демонтажа, а там, где идет ряд частных домов, должна проходить вторая полоса и тротуары для пешеходов», — пояснил Тимонов.

Постановление о назначении публичных слушаний по данному проекту мэр Анатолий Локоть подписал еще 20 апреля. Пройдут они, согласно документу, 1 июня. Сейчас, по словам главного архитектора, просчитывается вопрос компенсации жителям тех домов, которые идут под снос, а также ведутся «непростые» переговоры.

При спуске на Ипподромскую проект предполагает строительство кольцевой развязки, что позволит создать своеобразный дублер улицы Большевистской при возникновении там пробок.

На вопрос об оценочной стоимости проекта и его срокам Тимонов затруднился ответить. Мэр попросил главного архитектора тщательнее проработать этот вопрос, так как городская администрация надеется войти в федеральную программу по проекту модернизации улицы, поскольку, как отметил Локоть, «это крайне важно для развития инфраструктуры города». Глава города заметил, что модернизация гораздо дешевле и проще, нежели строительство какого-либо дополнительного выезда.

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