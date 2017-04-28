26 и 27 апреля в рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» известный российский дизайнер Игорь Гуляев провел в Новосибирске мастер-класс для детей и показ своей модной коллекции. Руководитель стратегических коммуникаций компании МТС ЕЛЕНА НОВОЖИЛОВА, которая является лидером «Поколения М», рассказала «КС» об этом мероприятии, а также об особенностях нового подхода к корпоративной благотворительности и о пользе социальной ответственности для бизнеса.

В апреле 2017 года благотворительному проекту компании МТС «Поколение М» исполняется три года. Основа проекта — это интернет-площадка, на которой дети могут выкладывать свои творческие работы в различных направлениях — изобразительное искусство, вокал, хореография, фотодело, кино, театр и др. Для работы с ребятами и оценки их работ привлечены около 90 профессиональных экспертов — известных представителей российского искусства и культуры. Каждый сезон выбираются лучшие работы по всем направлениям, победители и призеры получают возможность стажироваться в крупных творческих студиях и выступить на главных сценах страны. Кроме того, наставники проводят мастер-классы онлайн и приезжают в регионы, чтобы встретиться с детьми. При этом любая активность на сайте монетизируется, превращаясь в баллы, которые МТС переводит в реальные деньги и направляет на срочные операции для тяжелобольных детей со всей страны. В проекте участвуют одаренные школьники из всех регионов России. За три года победителями и призерами конкурсов стали 167 детей, 22 из них — из Новосибирска. В целом же проект охватил 11 млн человек. За это время было сгенерировано больше 15 млн баллов (15 млн рублей). За этот счет проведено 35 операций.

— Проект «Поколение М» по праву можно назвать новой формой корпоративной благотворительности, и по масштабу, и по механике. Почему компания МТС выбрала именно такой способ проявить свою социальную ответственность?

— Мы телеком-оператор, причем один из крупнейших в России. И мы понимаем, что первые и основные потребители Интернета — это подростки и дети. Какой контент они потребляют? Ничтожно малая доля родителей ориентируется в том, что ребенок делает в сети. Но даже они не могут просто запретить ходить на какие-то сайты — нужно предложить альтернативу. И как раз, оператор связи, и обязан предлагать такую альтернативу. Хорошую, светлую, полезную. Пусть это стоит усилий и ресурсов с нашей стороны, но мы чувствуем ответственность за то, как используются возможности, которые мы предоставляем пользователям.

К тому же мы не компания-временщик. Мы думаем о том, в каком обществе нам предстоит работать через 10 лет, через 20 лет. Нам надо, чтобы оно было устойчивым, здоровым физически, психологически, ментально. И поэтому уже сегодня мы должны вкладывать в детей правильные ценности: саморазвития и взаимопомощи.

При этом наш проект работает как своеобразный высокоскоростной лифт: еще вчера ребенок жил в маленьком городе, о его способностях догадывались только педагог и родители, а через месяц-два он уже выходит на кремлевскую сцену. И все благодаря доступности онлайн-портала «Поколение М». Интернет выравнивает возможности. Неважно, где ты живешь, кто твои родители, сколько они зарабатывают — у нас все дети получают одинаковые шансы на творческую самореализацию. И инструмент, который мы для этого предоставляем, — самый доступный на сегодня.

— А почему решили объединить создание качественного интернет-контента, предоставление возможностей для одаренных детей и медицинскую благотворительность?

— Мы давно и активно работаем на поле корпоративной социальной ответственности. И, ежедневно получая запросы на финансовую помощь именно на детские операции, понимаем, насколько это актуально. Поэтому решили соединить эти, казалось бы, на первый взгляд, несовместимые запросы общества: помощь с дорогостоящим лечением и равнодоступное, качественное развитие детей.

Плюс тут есть еще один аспект. Воспитательный. Наш проект вовлекает детей в благотворительность, с раннего возраста прививает им культуру филантропии. Ребята привыкают к тому, что они могут помочь кому-то, потратив свое время и творческие силы, и увидеть результат этой помощи.

— А что проект дает МТС с точки зрения бизнеса? Отразилось ли его развитие на репутации компании? На лояльности клиентов?

— Для нас «Поколение М» — проект стратегический, он не мог не отразиться на репутации. Это происходит естественным образом. Например, многие наши мастера становятся абонентами МТС, даже не обсуждая с нами, настолько идея проникает в сердце. И в глазах людей — родителей, самих участников, наших гостей — мы видим искреннюю признательность. Это ощущается каждый раз, когда я приезжаю в регионы.

«Поколение М» — история комплексная. Она работает на всех. В первую очередь на обычных людей. На бизнес. На государство, ведь мы решаем общие задачи. Неслучайно с МТС за последнее время подписана целая серия соглашений о социокультурном сотрудничестве администрациями городов и регионов. В Новосибирске у нас такие соглашения подписаны и с мэрией, и с правительством области. Здесь в управлении очень активные, пассионарные люди, с которыми приятно работать. Это и Анна Терешкова (начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. — «КС»), и Игорь Решетников (министр культуры Новосибирской области. — «КС»), и многие другие.

Новосибирск вообще у нас один из самых активных городов, рекордсмен по числу победителей. И я считаю, что это — наш коллективный результат. Здесь все сошлось: очень сильные детские творческие школы-студии, вовлеченные в жизнь детей родители и правильное отношение администрации. Новосибирск — особенный город на карте проекта «Поколение М».

— В этом году вы запустили в рамках проекта новое направление — дизайн одежды. Оно оказалось востребовано?

— Да, мы даже не думали и не гадали, что наше предложение в направлении fashion получит такой живой отклик! Наставники — а мы пригласили настоящих мэтров отечественной моды: Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Дашу Гаузер, к ним позже присоединилась Юлия Далакян — дали задание сделать эскиз платья для Полины Гагариной — это наш мастер по направлению вокала. И дети с первозданным рвением начали загружать свои эскизы. Причем, как отмечают наши мэтры, работы очень высокого качества.

Мы предлагаем участникам действительно уникальную, невероятную возможность: три финалиста конкурса (каждый наставник выберет по одному фавориту) летом приедут в Москву и на базе трех модных домов будут создавать собственные коллекции в команде профессионалов. А в октябре представят их в рамках крупнейшего в России события в мире моды — Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Это беспрецедентно! Даже для взрослых дизайнеров это мечта.

— В следующем году вы тоже планируете что-то особенное?

— Про планы говорить не принято, но, разумеется, мы не имеем права стоять на месте и уже сейчас активно прорабатываем новый сезон, где особое внимание будет уделено художественному направлению. Не могу раскрывать все карты, но маленьким живописцам мы предложим действительно космические возможности. Кстати, Новосибирск проявил себя как город детей, чрезвычайно одаренных в изобразительном искусстве.

— Наши читатели — в основном представители делового сообщества. Возможно ли сотрудничество между МТС и сибирским бизнесом в рамках проекта «Поколение М»?

— Та комплексная механика благотворительности, которую сегодня предлагает МТС, безусловно, притягательна не только для людей, но и для бизнеса с точки зрения интеграции. Зачастую проще и эффективнее стать частью чего-то готового и успешного, чем запускать собственные инициативы. За долгие годы активной работы в сфере корпоративной социальной ответственности нам удалось сформировать работающий механизм, где с нами в связке действуют и медицинские компании, которые выносят свою экспертную оценку по каждой заявке, дают рекомендации, в какой клинике оперировать, и узкий пул надежных фондов, которые МТС дополнительно аудирует каждый год. Это сложная работа, которая у нас поставлена на системную основу. При этом за счет креативной составляющей проекты получаются яркие, вовлекающие, в них хочется участвовать. И мы не ограждаем свои социальные технологии, напротив, готовы делиться ими с компаниям, желающими стать частью новой, инновационной истории благотворительности в России.

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