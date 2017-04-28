Новая архитектурная доминанта от ГК «Дом-Строй»

Известный в Новосибирске девелопер — группа компаний «Дом-Строй» приступает текущим летом к реализации нового объекта — жилого 25-этажного дома на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе. За годы работы на строительном рынке застройщик заслужил репутацию надежной и стабильной компании, дома и жилые комплексы которой из года в год входят в рейтинги лучших домов Новосибирска. Почему ГК «Дом-Строй» занимает активную позицию на рынке, несмотря на кризис, и как ей удается из малопривлекательных территорий создавать перспективные строительные площадки — в материале «КС».

Группа компаний «Дом-Строй» основана в Новосибирске в 2005 году. В портфеле застройщика — ряд значимых жилищных проектов от класса «комфорт» до De Luxe: дома на ул. Выборной и Петухова, жилые комплексы «Золотые паруса», «Эдем» и «Флотилия», а также дом La Grande. Учредители ГК «Дом-Строй» — Владимир Наумов и Михаил Владимиров.

«Мы создаем возможность выбора»

Уже этим летом группа компаний «Дом-Строй» приступит к реализации своего нового проекта — жилого дома на улице Бориса Богаткова.

Отметим, что в Новосибирске застройщик ввел в эксплуатацию целый ряд объектов, ставших яркими штрихами в панораме того или иного района города. Это жилой комплекс «Золотые паруса» на ул. Лазурной, элитный дом «Эдем» на ул. Богдана Хмельницкого и дом бизнес-класса La Grande на 1905 года. На данный момент также идет активное строительство ЖК «Флотилия», отличающегося футуристичным дизайном, отражающим динамику современного мегаполиса.

«Приступить к строительству жилого 25-этажного дома повышенной комфортности на улице Бориса Богаткова, 192а мы планируем в июне 2017 года, — рассказывает генеральный директор ГК «Дом-Строй» Владимир Наумов. — Данным проектом мы создадим более комфортное и современное жилье для жителей Октябрьского района.

Так сложилось, что улицу Бориса Богаткова характеризует достаточно старая застройка. Новый же жилой фонд в этом районе фактически не возводится, а желающие улучшить жилищные условия, безусловно, есть. И мы хотим предложить им достойную альтернативу».

Жилой дом займет земельный участок площадью 0,97 га на пересечении улиц Бориса Богаткова и Панфиловцев. Ранее в этом месте располагались платная парковка и множество металлических гаражей, хаотично расставленных жителями близлежащих домов. Гаражей в общей сложности на территории было около 200, процесс их уборки был завершен в конце октября 2015 года.

«Перемещали гаражи в разные места. Кто-то из владельцев предпочел утилизировать гараж, а кто-то выразил желание перевезти сооружение на свой приусадебный участок, некоторая часть была перевезена на территорию, принадлежащую муниципалитету, специально выделенную для этих целей администрацией Октябрьского района. Все затраты на транспортировку взяла на себя компания «Дом-Строй», — добавляет Владимир Наумов.

Сравнивая новый проект с уже реализованными и строящимися, в ГК «Дом-Строй» отмечают, что параллели можно провести с жилым комплексом «Золотые паруса».

«Проект будет реализован также в классе «комфорт плюс». Данную категорию жилья отличает совокупность критериев, среди которых можно выделить качество строительства и инженерных решений, отделку мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и инфраструктурную составляющую», — подчеркивает руководитель отдела продаж ГК «Дом-Строй» Екатерина Кудеева.

К слову о последней — на территории дома, вдоль проезжей части, планируется разбить прогулочную аллею, оазис зелени и комфорта. «Мы всегда стараемся создавать комфортные условия для жильцов не только внутри дома, но и за его пределами», — добавляет Екатерина Кудеева.

В ГК «Дом-Строй» пока не раскрывают детальный облик будущего проекта, однако отмечают, что «его будет отличать сочетание классических форм и современных тенденций строительства». В компании также не исключают, что новый объект, как и остальные проекты застройщика, может претендовать на статус еще одной визитной карточки Октябрьского района.

Согласно данным проектной декларации, завершить строительство ГК «Дом-Строй» планирует в I квартале 2020 года. Однако, по опыту других объектов, не исключено, что ключи от новых квартир жильцы дома на улице Бориса Богаткова получат даже раньше.

Вписан в город, как слово в строку

Индивидуальный подход к возведению объектов всегда отличал компанию «Дом-Строй» на рынке Новосибирска. Каждая очередная новостройка зримо повышает эстетический уровень того или иного района и при этом гармонично и непринужденно вписывается в его мозаику, как естественный элемент.

Это неоднократно подтверждалось вхождением объектов компании в рейтинги «Лучших новостроек» и «Лучших домов» по версии «Континента Сибирь». Жилые комплексы «Эдем» и La Grande неизменно занимают первые строчки этих рейтингов. Эксперты выделяют их за наличие, во-первых, парковой зоны — в случае с «Эдемом» это собственный «Эдемский сад», с La Grande — близость Нарымского сквера. Во-вторых, объекты отличают высокое качество строительства и запоминающийся внешний вид.

«На мой взгляд, данные жилые комплексы — одни из наиболее комфортных в Новосибирске. В ЖК «Эдем», к примеру, для жильцов предусмотрены высокоскоростные лифты с выходом на подземную автостоянку, смотровая площадка на крыше, «система портье», призванная решать различные бытовые вопросы», — делилась в рамках одного из рейтингов «КС» мнением об объекте директор компании «БК Недвижимость» Олеся Бугрова.

С конструктивной точки зрения, по мнению Олеси Бугровой, в жилом комплексе есть возможность создания собственного зимнего сада, потому как гостиные сделаны по эркерному типу, к тому же в каждой квартире имеется по два санузла. «Благодаря своей концепции — наличию собственного парка и в то же время разнообразной городской инфраструктуры — комплекс оставался и остается в рейтинге топовых домов элитной недвижимости Новосибирска», — заключает эксперт.

Не только ЖК «Эдем» и La Grande отличают индивидуальные особенности и продуманный концепт. Каждый проект компании характеризуется своими отличительными чертами.

«Дебютный объект компании — десятиэтажный дом на Выборной, 91/1 получил признание со стороны как профессионального сообщества, так и властей еще в процессе строительства. А после сдачи первой очереди получил диплом, врученный по итогам 2007 года «За лучшую организацию строительной площадки, подготовку профессиональных строителей и качество строительно-монтажных работ», — говорит Владимир Наумов.

Преобразил собой окружающий архитектурный ландшафт и дом на улице Петухова, 104а. Его простая, но элегантная архитектура облагородила общую панораму улицы, дом стал новым элементом пейзажа, преобразив собой обширный участок городской пешеходной среды. Не менее выразительным стал и ЖК «Золотые паруса», возведенный в 2012–2014 годах на улице Лазурной. За счет продуманного и качественного концепта заурядный уголок спального жилмассива превратился в уютный и респектабельный квартал.

Аналогичным путем идет ЖК «Флотилия». «До начала строительства площадку на пересечении улиц Кирова, Сибревкома и Ипподромской было сложно назвать перспективной. Наоборот, застройщиками она скорее рассматривалась как малопривлекательный актив, — рассуждает Владимир Наумов. — Однако одномоментно участок стал крайне популярен, когда началась реализация «Флотилии» и соседствующих девелоперских проектов. Причем стоит отметить, что здесь возводятся дома бизнес-класса. Что, в общем-то, логично — это «островок» комфортной жизни в самом центре мегаполиса».

По словам Владимира Наумова, новостройки задали тон площадке, преобразив собой это место. «Просто прийти и построить — этого уже мало в современных реалиях рынка жилой недвижимости. Место должно стать по-настоящему комфортной средой для проживания», — уверен господин Наумов.

«Именная» архитектура

Как отмечают в ГК «Дом-Строй», спрос на качественное жилье повышенной комфортности и бизнес-класса в Новосибирске пока не удовлетворен, и перспективы для его роста, безусловно, есть. Даже в непростое для рынка кризисное время.

«Спрос на качественное жилье будет еще долгим. То, что очень многие новосибирцы по-прежнему живут в довольно старом жилом фонде, износ которого достаточно серьезен, — говорит Екатерина Кудеева, — подтверждает востребованность качественных новостроек. Это любопытная тенденция, которую мы отслеживаем последние 2–3 года. Как бы странно это ни звучало, в Новосибирске спрос сместился именно в категорию жилья повышенной комфортности».

Люди стали более внимательно относиться к выбору застройщика, продолжает Екатерина Кудеева, к оценке его надежности и предоставляемым гарантиям.

Продолжится ли тенденция? По мнению участников рынка, вероятно, да. «Новосибирцы активно меняют жилье. Причем среди покупателей очень мало инвесторов, приобретающих квартиры класса «комфорт плюс» и «бизнес» с целью перепродажи. Как правило, квартира покупается для собственного проживания», — подчеркивает Екатерина Кудеева.

И, естественно, при таком подходе покупатели все чаще обращают внимание на «именную» архитектуру. «Это высококлассные, комфортабельные дома со своим собственным названием, в которых яркое имя и запоминающийся архитектурный облик образуют единый ансамбль. Это дома, способные обходиться без адреса, о которых достаточно сказать: «Я живу во «Флотилии» или в «Эдеме», — и собеседник поймет вас с полуслова. На строительство именно таких объектов ориентирована философия группы компаний «Дом-Строй», — заключает Владимир Наумов.

Проектная декларация ООО «Дом-Строй Центр» на сайте дом-строй.рф

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