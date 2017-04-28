Центральный банк РФ 28 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «СИБЭС».



Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года требований предусмотренных статьей о противодействии легализацию доходов, полученных преступным путем, и других нормативных актов. Также Банк проводил фиктивные операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения, в частности недостачи средств в кассе. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Кроме того, Банк России сообщает, что неоднократно применял в отношении СИБЭС меры надзорного реагирования, однако руководством и собственниками компании не были предприняты действенные меры по нормализации его деятельности. Согласно информации ЦБ, СИБЭС осуществлял сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам.

Банк «СИБЭС» был основан в 1989 году и зарегистрирован в городе Омске, его филиалы расположены в Москве, Новосибирске и Белгороде. По величине активов он занимал 352-е место в банковской системе России.

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