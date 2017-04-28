Известный дизайнер одежды Игорь Гуляев представил в Новосибирске свою новую осенне-зимнюю коллекцию в рамках проекта МТС «Поколение М».

Fashion Day от МТС и Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел в Новосибирск 26 апреля в лофт-парке «Поздемка». Один из звездных наставников благотворительного проекта «Поколение М» Игорь Гуляев представил на вечере новую коллекцию одежды осень-зима 2017–2018. По мнению экспертов модной индустрии, основной философией коллекций бренда IGOR GULYAEV является исключительный перфекционизм.

Мероприятие посетили партнеры компании МТС и «Поколение М», а также дети — участники проекта. Кроме того, на вечере присутствовали представители деловых и властных кругов региона, в том числе министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова и начальник департамента связи и информатизации мэрии Алекандр Горнштейн. Среди представителей бизнеса на мероприятии были замечены гендиректор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов, соучредитель ГК «Академкапитал» Вадим Сухарев с супругой Натальей, а также экс-глава «Сибирского Берега» Александр Ладан.

Показ прошел в почти камерной атмосфере и, судя по отзывам, очень впечатлил зрителей. А в завершение вечера руководитель стратегических коммуникаций МТС, вдохновитель «Поколения М» Елена Новожилова и сам Игорь Гуляев пригласили на сцену детей — участников fashion-направления творческого конкурса.

Напомним, что всероссийский благотворительный проект «Поколение М» реализуется компанией МТС уже на протяжении трех лет. Он объединяет в себе творческий конкурс для одаренных подростков и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В этом году в проекте появилось новое направление — дизайн одежды. В рамках этого конкурса дети от 11 до 18 лет разрабатывали свои модели платья для певицы Полины Гагариной. Помимо модного показа, для участников этого направленияпрошли мастер-классы и другие мероприятия.

Имена девяти финалистов конкурса «FashionПоколение» станут известны в мае 2017 года. Все они получат приглашение в Москву, где смогут пройти профессиональное обучение под руководством фэшн-гуру «Поколения М»: Вячеслава Зайцева, Даши Гаузер и Игоря Гуляева. А три победителя получат возможность создать собственные коллекции под руководством известных мастеров, а затем представить их на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре.

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