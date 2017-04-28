«Потребитель устал от микрорайонов с высотной застройкой»

Итоги рейтинга коттеджных поселков–2016 подвели на минувшей неделе в Новосибирске в рамках выставки «Загородный дом». В общей сложности экспертная комиссия рассмотрела порядка 30 поселков, относительно недавно вышедших на рынок загородной недвижимости, и выбрала среди них наиболее успешные и динамично развивающиеся проекты. Какие тенденции рынка выявил рейтинг в этом году и согласны ли с оценками экспертной комиссии участники — в материале «КС».

Топовые проекты

Как отметила организатор проекта Марина Решетняк, нынешний рейтинг был юбилейным, десятым по счету, потому как в 2010–2011 гг. мероприятие проводилось дважды в год.

В состав экспертной комиссии рейтинга вошли Марина Решетняк, аналитик рынка недвижимости Александр Астахов, директор по развитию СК «Сибирский дом» Руслан Адигамов, руководитель отдела партнерских продаж СК «Сибирский дом» Валентин Канаев, специалист по подбору земельных участков СК «Сибирский дом» Александр Соколов, руководитель отдела продаж АН «Центральное» Светлана Кузьменко, менеджер по работе с коттеджными поселками АН «Жилфонд» Олег Сарафанов, руководитель направления «загородная недвижимость» АН «Квадротека» Игорь Зеленский и специалист по подбору земельных участков АН «Этажи» Алексей Сысюк.

По словам Марины Решетняк, на текущий момент в Новосибирске насчитывается более сотни коттеджных поселков, однако развивающихся среди них не так уж много — порядка 40 проектов, а динамичных и подающих пример рынку — не более 25.

Согласно методике оценки, экспертная комиссия выставила поселкам баллы по ряду параметров, главные из которых — юридическая чистота продающейся земли, наличие коммуникаций, состояние инфраструктуры, природные условия и локация. Максимальное количество баллов, которое мог набрать тот или иной поселок, — 100. Стоит отметить, что в расчет не берутся проекты, в которых к реализации осталось менее 10% участков.

«Из года в год мы стараемся учесть не рекламные обещания, а только фактическое положение дел, поэтому результаты рейтинга дают объективную картину состояния рынка земли в Новосибирске», — подчеркивает Решетняк.

Критерии оценки поселков в этом году претерпели небольшие изменения: так, добавилось по два балла за наличие оптоволокна и системы водоочистки, по одному — за наличие освещения и муниципального детского сада на территории поселка. Также изменилась градация баллов за тип покрытия внутрипоселковых и подъездных дорог.

В итоге тройку лидеров, как и в прошлом году, возглавил коттеджный поселок «Морской берег», набрав 84 балла. Второе место разделили «Соловьиная Роща» и «Лаки Парк» (по 83 балла), третье место досталось проекту «Серебряный лес» (80 баллов). Четвертую строчку рейтинга занял поселок «Европейский» (79 баллов), пятую — «Близкий» (76 баллов), шестую — «Квартал-12» (73 балла), на седьмом месте — «Морские просторы» (63 балла), восьмую строчку разделили «Июль» и «Чистые луга» (по 62 балла), на девятой расположились сразу четыре поселка — «Малые поляны», «Клевер», «Рябиновый» и «Салаир Парк» (по 61 баллу), замкнул топ-10 проект «Золотая долина-2» (60 баллов).

В номинации «Открытие года» победителем стал коттеджный поселок «Деревня мира», «Лучшее благоустройство» — «Соловьиная роща», «Лучшие рекреационные условия» — «Лаки Парк», «Самый динамичный проект» — «Близкий», «Лучшее соотношение цена/качество» — поселок «Клевер».

Лучшим девелопером в рамках рейтинга коттеджных поселков по итогам 2016 года стала ГК «Гелеон» реализующая проект «Близкий».

«Всех стало видно»

Рейтинг коттеджных поселков с достаточно высокой долей объективности отражает текущую обстановку на рынке, считает президент Ассоциации малоэтажного и индивидуального домостроения (АМИД) Инна Свечникова: «Активно развивающихся поселков сегодня действительно не так уж много. Хотя, вероятно, не все проекты приняли участие в рейтинговании? и выборка оказалась недостаточно репрезентативной».

Поселок «Деревня Мира», по мнению Инны Свечниковой, вполне заслуженно назван открытием года. «Проект Андрея Алексеева достаточно долго был в тени, однако с началом строительства второй очереди стал более публичным и заметным. Сама философия проекта — строительство экопоселения — уже обращает на себя внимание, и надеюсь, будет успешным опытом», — отмечает Инна Свечникова.

Руководитель проекта «Деревня Мира» Виталий Белов рассказал, что на данный момент в проекте построена первая очередь из 42 жилых объектов, подключенных к инженерным коммуникациям и открытых к продаже, идет асфальтирование дорог, а также проектирование ключевых инфраструктурных объектов: авторской школы, санатория, парка.

«С результатами рейтинга мы согласны и рады, что коллеги в сфере малоэтажного строительства поддерживают друг друга и решают вопросы вместе. Более того, в кризис, безусловно, клиент стал более требовательным, и ему необходим полный комплекс в загородном поселке: идея, инфраструктура, архитектура. На сегодня приходится учитывать пожелания клиента и прислушиваться к обратной связи. Проект «Деревня Мира» в начале своего пути, и мы ставим перед собой цель занять первое место в рейтинге», — делится планами Белов.

К отличительным особенностям текущего рейтинга коттеджных поселков Марина Решетняк также добавляет, что наконец-то «всех стало видно». «Никого целенаправленно уже не нужно искать. Если задаться целью, сегодня можно выбрать земельный участок через Интернет, составив топ из 10–15 проектов буквально за несколько часов. К тому же уже можно не переживать насчет юридической чистоты оформления земли. Мошенники сошли на нет, — уверена Марина Решетняк. — В основном в Новосибирске и Новосибирской области сейчас продают земли категорий ИЖС и ДНТ, и то, и другое вполне подходит под строительство собственного дома».

По оценкам Руслана Адигамова, в среднем 60–70% жителей Новосибирска хотели бы переехать за город. «Однако из них менее 5% реально это делают. Между тем рынок загородной недвижимости в Новосибирске неплохо развит на текущий момент. И как только сервис за вменяемые деньги достигнет определенных высот, думаю, мы увидим массовый исход людей из города!» — шутит Адигамов.

Как отмечает эксперт, за последние несколько лет средние суммы строительства домов и стоимость земельных участков в Новосибирске не сильно изменились. «Поменялись предпочтения по площади: если ранее, по нашим наблюдениям, наибольшим спросом пользовались дома 110–120 кв. метров, то сейчас — 80–90 кв. метров. Безусловно, стоимость такого дома ниже, финансовые возможности людей по-прежнему сокращаются», — говорит Адигамов.

Инна Свечникова добавляет, что, как бы ни хотелось, но кризис все же задел абсолютно все сегменты рынка жилой недвижимости, и малоэтажку в том числе.

Новые проекты — прерогатива сегмента эконом

«Из положительных тенденций все же можно отметить, что сегодня комплексная малоэтажная застройка в Новосибирске становится устойчивым трендом. И для тех, кто хочет получить иное по уровню комфорта жилье, есть сформированное качественное предложение, с продуманными проектными решениями, подкрепленное финансовыми инструментами поддержки, которые ранее могли использоваться только при строительстве городского жилья», — рассуждает Инна Свечникова.

В качестве примеров эксперт приводит жилые комплексы «Бавария», «Спектр 54», «Малахит», «Березки», «Гринвич», «Солнечный». «Потребитель устал от формата микрорайонов с высотной застройкой, транспортными и парковочными проблемами, и это мотивирует на поиск иной среды обитания. И эту альтернативу как раз и представляет комплексная малоэтажная застройка», — уверена Свечникова.

Плюс собственного дома в сложных экономических условиях заключается и в том, что можно делать все постепенно: сначала купить участок, а затем поэтапно строиться. «Тем самым можно более лояльно относиться к своему кошельку. Девелоперы также отмечают, что, несмотря на кризис, земельные участки по-прежнему продаются, и большинство жильцов старается не затягивать со строительством и тем более не замораживать стройку до лучших времен», — добавляет Инна Свечникова.

К тому же, как подчеркивают эксперты, сегодня на рынке реализуется много проектов, которые «заточены» под разные предпочтения разных категорий потребителей. «К примеру, «Близкий» реализует идею близкого расположения от центра города и транспортной доступности, «Лаки Парк», на мой взгляд, больше подойдет тем, кто готов уехать чуть дальше, но получить взамен хорошие рекреационные условия. Кто-то любит близость водоемов — им подойдут проекты «Пичугово море», «Морские просторы» или «Морской берег», — рассказывает Руслан Адигамов.

Новые проекты на рынке коттеджных поселков в Новосибирске сейчас появляются в основном в сегменте эконом — эту тенденцию четко отражает рейтинг. Из тех, кто позиционирует себя в сегменте «средний плюс», эксперты выделяют разве что «Деревню Мира» Андрея Алексеева. «К тому же после запуска второй очереди «Деревня Мира» несколько видоизменила формат — теперь проект предлагает не только участки с готовыми домами, но также дуплексы и таунхаусы», — отмечает Марина Решетняк.

Так или иначе, но с каждым годом качество коттеджных поселков в Новосибирске улучшается. «К примеру, в 2016 году многие коттеджные поселки обзавелись асфальтированными дорогами. Ранее это было уделом исключительно дорогих проектов, а сейчас к этому уровню подтягиваются проекты сегментов «эконом» и «комфорт плюс». Во-вторых, девелоперы постоянно придумывают какие-то «плюшки», которые приближают коттеджные поселки к тем идиллическим картинкам загородной жизни, о которых все мечтают», — добавляет Руслан Адигамов.

Рынок малоэтажной недвижимости и индивидуальной застройки, по обоюдному мнению экспертов, безусловно, будет развиваться, просто менее высокими темпами. Так, по итогам 2016 года объем ввода малоэтажного жилья в Новосибирске и Новосибирской области, по данным министерства строительства НСО, составил более 690 тыс. кв. метров — 32,2% от совокупного объема введенного жилья. По итогам I квартала 2017 года эта цифра выросла до 40,7% — объем ввода малоэтажного жилья составил 113,9 тыс. кв. метров.

Всего в регионе за минувший год было введено 2,21 млн кв. метров жилья. На долю построенного многоэтажного жилья из них пришлось 1,52 млн кв. метров.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДАРЬЯ КУРОШВИЛИ, руководитель проекта «Серебряный лес»:

— Уже не первый год рейтинг коттеджных поселков отмечает «Серебряный лес», что, безусловно, нас очень радует. Однако не совсем ясно, на чем основывается подборка участников и почему оценка идет только по определенному перечню пунктов, которым поселки должны соответствовать. При этом мало учитываются и недостаточно разделяются их классность, концепт, «весовая категория» на рынке. На наш взгляд, кроме «Европейского», который как проект направлен на ту же целевую аудиторию, что и мы, достойных конкурентов, которые могли бы с нами соперничать на рынке загородной недвижимости, сейчас нет. Впрочем, интерес и внимание в последнее время вызывает «Деревня мира». Проект интригует, посмотрим, что из заявленного реализуется и как это будет выглядеть на самом деле.

Если говорить о рынке в целом, тенденции те же, что и год назад: люди по-прежнему хотят собственный дом на земле, но стоимость этого желания остается в рамках стоимости квартиры. Как следствие, развитие поселков эконом-класса продолжает набирать обороты, что, собственно, и доказал рейтинг.

Непосредственно в «Серебряном лесу» на данный момент реализовано более половины участков, поселок уже совершенно жилой, идет активная работа по благоустройству и усовершенствованию систем охраны.

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