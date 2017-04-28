Площадь Победы и площадь Театральная могут появиться на карте Новосибирска

Как ранее сообщал «КС», уже этим летом власти предлагают в экспериментальном порядке сделать улицу Ленина пешеходной по выходным летом. Сегодня на встрече с журналистами мэр Новосибирска поделился некоторыми подробностями о концепции развитии улицы.

Оформление и благоустройство улицы уже планируется в этом году. Власти, по словам мэра Анатолия Локтя, намерены обратиться к предпринимателям, ведущим бизнес на улице Ленина, за привлечением дополнительных средств. «Я думаю, что они заинтересованы в этом, особенно владельцы кафе и магазинов», — поделился своими предположениями глава города.

В ходе обсуждений проекта превращения улицы Ленина в первую пешеходную улицу Новосибирска общественниками была предложена идея обустроить в этой зоне две новые площади – Победы и Театральную.

«Поделюсь своими эмоциями. Я думал, что все очень просто. Закроем на выходные дни и все, пусть гуляют. Но сделано предложение там две площади оформить. Первая — площадь Победы в районе одноименного кинотеатра, а вторая площадь — Театральная, где фактически у нас три объекта культуры — кукольный театр, ДК Октябрьской революции и «Красный факел»», — рассказал мэр, добавив, что постепенно начинают «прорисовываться контуры рекреационной зоны».

Мэр подчеркнул, что проект не должен быть оторван от общей стратегии развития Новосибирска и то, что будет обустраиваться на улице, должно вписываться в общий план развития города.

Как отметил присутствующий на встрече главный архитектор города Виктор Тимонов, идея о создании этих двух площадей не нова и появилась еще 25 лет назад в проекте архитектора Журавкова.

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