На опушке Заельцовского бора продолжается строительство многофункционального жилого комплекса «Жуковка». В прошлом году застройщик проекта — АО «Трансервис» — сдал в эксплуатацию первые 29 респектабельных квартир, полностью же «Жуковка» будет насчитывать всего 179 квартир. О том, что отличает элитные квадратные метры от типовых решений и сколько еще премиум-объектов может вместить новосибирский рынок жилой недвижимости, «КС» побеседовал с девелопером, владельцем компании АО «ТРАНСЕРВИС» АЛЕКСАНДРОМ БОЙКО.

— Александр Всеволодович, как продвигается строительство жилого комплекса «Жуковка»? Сколько квартир на текущий момент сдано в эксплуатацию?

— В 2016 году мы ввели в эксплуатацию апарт-отель и первые 29 квартир, большая часть из них на текущий момент продана. В следующем году мы сдаем 86 квартир, и 64 — в 2019 году. Мы сознательно ограничиваем объем ввода: ЖК «Жуковка» — это не массовый, а скорее клубный проект.

— Что придает квартирам в ЖК «Жуковка» по-настоящему элитный статус?

— Прежде всего расположение. От «Жуковки» до станции метро «Заельцовская» всего 2 км, а до оперного театра — 4. И несмотря на близость к центру, жилой комплекс расположен практически в лесной зоне, в окружении живописного Заельцовского бора, на берегу небольшой реки Ельцовки.

Также это кулуарность проекта, которая достигается за счет наличия всего 179 квартир. И, безусловно, инфраструктура. На базе апарт-отеля, открытого в конце 2016 года, в «Жуковке» уже сейчас работает ресторан «Сезоны», детский досуговый центр, через пару месяцев откроется SPA и фитнес-центр с плавательным бассейном.

Немаловажно, что все гостиничные услуги, будь то уборка квартиры, стирка белья, доставка продуктов или свежеприготовленной еды из ресторана, каждый житель «Жуковки» может получить в любое время суток уже сейчас.

Со следующего года из «Жуковки» начнут курсировать шаттлы до площади Калинина. Во второй очереди проекта, которая будет возводиться в 2020–2021 гг., запланированы площади под размещение лицея и медицинского центра.

Элитарность проекта подчеркивает и то, что «Жуковкой» будет управлять специально созданная под этот проект компания-оператор.

— В классе «эконом» клиенты покупают квадратные метры, а в сегменте элитного жилья? Что получает покупатель, помимо четырех стен?

— Соответствующий образ жизни и статус. Что он подразумевает? К примеру, вы можете позволить себе из всех хлопот по хозяйству оставить только те, которые действительно приносят вам радость и удовлетворение. Честно скажу, я не знаю женщин, которым нравится ежедневно стирать, гладить, мыть посуду, готовить и убирать квартиру. (Улыбается.) В «Жуковке» все это мы можем взять на себя, оставляя вам только приятные заботы о близких и высвобождая личное время, которого у современного человека не так уж и много.

Управляющая компания способна решить практически любой вопрос: от покупки продуктов в супермаркете — к вашему приезду домой ваш холодильник будет заполнен строго в соответствии со списком необходимых продуктов, стоит лишь заранее оставить его на ресепшен — до пребывания вашего ребенка в детском садике, созданном специально для жителей «Жуковки».

С каждым годом людей, которые стремятся к комфортной жизни и ценят собственное время вне работы, в Новосибирске становится больше. Это западная модель экономики, к которой давно склоняются развитые страны.

— К слову о комфорте, какие планировочные решения представлены в «Жуковке»?

— Высотность жилого комплекса — 5–6 этажей. На 179 квартир мы предлагаем на выбор 45 различных планировочных решений, таким образом, одна квартира дублируется всего три, максимум четыре раза. И это еще раз подчеркивает элитный статус «Жуковки». Ситуация, как в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», где главный герой перепутал Москву и Санкт-Петербург, у нас в принципе исключена! (Смеется.)

Все планировки детально проработаны. Средняя площадь квартир составляет 107–108 кв. метров, максимальная — более 220 кв. метров. Высота потолков — от 2,95 метра и более 4 метров в пентхаусах. Во всех квартирах запроектированы гардеробные, по два-три санузла, просторные гостиные и спальни. Площадь последних, кстати, весьма внушительная — примерно 32–36 кв. метров, и при пополнении семейства из них вполне можно организовать две самодостаточные детские комнаты. Также практически везде заложена возможность выделения самостоятельной зоны кухни: сейчас в большинстве планировок она интегрирована в просторную гостиную.

Многие квартиры имеют панорамное остекление с видом на сосновый бор и выходами на террасу или лужайку. Мы попытались создать варианты планировочных решений для любой возрастной категории, разных составов семьи и разных вкусовых предпочтений.

— На какую целевую аудиторию рассчитана «Жуковка»?

— В первую очередь это, конечно, молодые семьи с детьми, молодые люди в возрасте от 28 до 35 лет, занимающие активную жизненную позицию, хорошо зарабатывающие или владеющие собственным бизнесом. И, безусловно, примкнувшее к ним старшее поколение, которое покупает квартиру уже без оглядки на детей, а исключительно для себя, исходя из собственных запросов и предпочтений.

Квартиры сдаются под самоотделку, потому что в данной категории жилья все очень индивидуально. При этом мы предоставляем услуги дизайнеров, можем сделать отделку любого уровня, главное — определиться со стилем и ценовой категорией. Непосредственно ремонт длится всего порядка 2–3 месяцев.

— Как в целом, на ваш взгляд, развивается рынок жилья элитного класса в Новосибирске? Ниша заполнена или места для ее развития на рынке еще хватает?

— Не так много семей в Новосибирске могут позволить себе приобрести жилье премиум-класса. Поэтому его должно сдаваться порядка 10–15 тыс. кв. метров в год, массовым данный сегмент рынка никогда не был и не будет. За последние два года одновременно вышло несколько проектов данной категории или на границе с ней, соответственно, на текущем этапе ниша практически заполнена. И строить новое, на мой взгляд, нет смысла, к тому же соответствующих площадок в городе практически не осталось. Чтобы спрос вновь возобновился, по моим оценкам, потребуется как минимум 2–3 года.

630123, г. Новосибирск,

ул. Победы, 55,

тел. (383) 319–09–19

Застройщик АО «ТРАНСЕРВИС»

С проектной декларацией

можно ознакомиться

на сайте www.zhukovka-nsk.ru

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