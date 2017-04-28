Сибирский банк Сбербанка и администрация города Бердска презентовали совместный проект безналичных расчетов в муниципальном пассажирском транспорте. Во всех маршрутах бердского автотранспортного предприятия отныне можно оплатить проезд с помощью банковской карты, смартфона, смарт-часов или apple-браслета.

Сегодня в Бердске системами безналичной оплаты оснащены все муниципальные автобусы. Наряду с приемом наличных, муниципальной транспортной карты и льготных проездных, здесь теперь принимаются к оплате и банковские карты. Жители Бердска уже опробовали новинку.

Система настроена таким образом, что транзакция происходит в считанные доли секунды. Сам расчет осуществляется без ввода PIN-кода. А если карта предусматривает возможность контактной оплаты, то достаточно ее просто на миг приложить к терминалу. Впрочем, теперь не обязательно даже иметь под рукой и саму карту. Ее роль может взять на себя современный смартфон или так называемые «умные» часы.

«Во многих аспектах этот проект инновационный, — отметил заместитель председателя Сибирского банка Игорь Безматерных. — Для пассажиров обеспечивается скорость расчета. Перевозчик в свою очередь видит прозрачность движения денежных средств, ну и собираемость платежей за проезд. И для самого муниципалитета это, опять же, прозрачность финансовых потоков и понятный, прозрачный пассажиропоток. Сегодня Новосибирск пристально наблюдает за реализацией этого проекта в Бердске и готов в дальнейшем также участвовать во внедрении системы».

Еще одним перспективным направлением внедрения системы мэр Бердска Евгений Шестернин называет пригородные поезда. В проработку проекта уже включились специалисты компании «Экспресс пригород». Точные сроки пока не называются, но, по некоторым прогнозам, рассчитаться за билет в электричке с помощью банковской карты станет возможно уже в будущем году. Что касается коммерческих перевозчиков, бердский градоначальник заметил, что перед муниципалитетом не стоит задачи внедрения системы в частных транспортных компаниях. Но выразил уверенность, что рано или поздно компании, в первую очередь крупные, сами к этому придут, прежде всего из соображений эффективной организации собственного бизнеса и повышения конкурентоспособности.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.