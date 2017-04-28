Какие расхожие мифы, существующие в предпринимательской среде в отношении банков, кредитующих малый бизнес, препятствуют развитию цивилизованных финансовых отношений в этом секторе? Как скажется на компаниях сегмента МСБ внедрение онлайн-касс? Об этом в интервью «КС» рассказала коммерческий директор региона «Сибирь», заместитель управляющего Новосибирским филиалом АО ЮниКредит Банк ОЛЬГА ФАДЕЕВА.

— ЮниКредит Банк является одним из старейших коммерческих банков, который, имея значительный опыт работы с предпринимателями, не понаслышке знает проблемы и болевые точки этого сектора экономики и ищет пути их решения. Почему, на ваш взгляд, несмотря на все декларации властей и предпринимаемые усилия, мелкий и средний бизнес развивается недостаточно быстро? Что является барьером на пути к развитию этого сектора?

— Основной проблемой в России является «непрозрачность» ведения экономики предприятий малого и среднего бизнеса. Это в свою очередь служит почвой для роста претензий со стороны административных, налоговых и контролирующих органов. Кроме того, вследствие такого пути ведения бизнеса для юридических лиц снижается доступность кредитных ресурсов, так как банкам важно подтверждение платежеспособности бизнеса. Реформа по внедрению нового формата контрольно-кассовой техники (ККТ) — большой шаг правительства в сторону обеления экономики и вывода бизнеса «из тени».

Также хотелось бы отметить низкую информированность предпринимательского сообщества — многие не знают всех возможностей, которые могут быть доступны для бизнеса. Например, прямые субсидии, налоговые льготы (каникулы до двух лет), снижение налоговой ставки по Упрощенной системе 1% и ЕНВД 7,5%, имущественная поддержка и многое другое.

То же можно сказать и про банковские продукты — компании, к сожалению, не в курсе ряда предложений от кредитных организаций, которые могут сделать ведение бизнеса более комфортным и менее затратным. В нашем понимании банк должен выступать информационной площадкой для своих клиентов, мы стараемся этому правилу соответствовать, организуя на постоянной основе семинары и знакомя их с современными продуктами и технологиями.

— Последние несколько лет с определенным постоянством появляются новости об отзыве лицензий у банков — как небольших региональных, так и крупных федеральных. На что ориентироваться предпринимателям в выборе банка в таких условиях?

— Действительно, в последние годы происходит укрупнение банковского рынка, и на сегодня этот процесс продолжается, поэтому при выборе банка, как и при выборе партнера по бизнесу, необходимо очень тщательно изучить несколько основных аспектов. Во-первых, посмотреть финансовую отчетность, которую обязаны раскрывать кредитные организации на своих сайтах. Если не готовы ее изучать, то на этот случай есть рейтинг «Интерфакс-100», где аналитики агентства приводят данные по активам, капиталу и прибыли 100 крупнейших банков страны. Кроме того, рейтинги надежных банков составляют и другие средства массовой информации. В конце марта журнал Forbes опубликовал рейтинг надежности банков, в котором мы заняли второе место. Во-вторых, стоит обратить внимание на список системно значимых банков, утвержденный Банком России. В него вошли крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость финансового состояния которых влияет на всю банковскую систему.

Стоимость услуг при выборе также имеет значение, но нельзя ориентироваться на самые дешевые кредиты, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание или самые высокие ставки по депозитам. Скорее всего, это временные меры по привлечению клиентов, и где-то будут применены дополнительные условия, комиссии, ограничения.

У ключевых крупных игроков основные финансовые условия примерно в одном ценовом диапазоне.

Также важно, какие услуги для юридических лиц предоставляет банк, так как не во всех организациях есть полная линейка продуктов. Мы стремимся стать для компании полноценным партнером, поэтому в нашем банке представлена максимально универсальная линейка продуктов: кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные кредиты, коммерческая ипотека, пакеты на расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, банковские гарантии, депозиты, депозитные счета нотариусов.

— Сегодня изменения происходят не только в экономике, но и в законодательной сфере. Сначала малому бизнесу делают послабление, отменив фискальную отчетность, теперь с принятием 54–ФЗ ее не только возвращают, но и как будто делают строже. Что ожидает предпринимателей и каким образом это может сказаться на бизнесе?

— Новые аппараты сделают рынок более прозрачным. Переход на онлайн-кассы должен упростить систему финансового учета в компаниях и их взаимоотношения с фискальными органами. В частности, предприниматель имеет оперативный доступ к данным по работе торговой точки, может вовремя отследить ошибки, проанализировать показатели торговой деятельности каждой точки и ее кассира. В то же время наличие инструмента передачи данных онлайн позволит сократить количество выездных проверок, автоматизировать процесс налоговых расчетов, а также упростить процесс регистрации касс в личном кабинете ФНС. Можно сказать, что меняются не сами кассы, а меняется порядок их применения. Он становится менее трудозатратным и требует от предпринимателя гораздо меньше времени.

— Каким будет новый функционал касс? Какие преимущества в будущем даст внедрение новых касс?

— Касса нового образца отличается от старого наличием фискального накопителя, способностью выхода в Интернет, взаимодействием с оператором фискальных данных, возможностью информирования кассира о неотправленных чеках и печати «отчета о текущем состоянии расчетов», возможностью печатать QR-коды и ссылки, по которым покупатель впоследствии сможет получить копию чека в электронном виде, а также отправлять чеки клиенту посредством e-mail или sms.

— Какие действия необходимо предпринять бизнесу, чтобы касса соответствовала требованиям?

— Для того чтобы контрольно-кассовая техника соответствовала законодательным требованиям, у предпринимателя есть два пути: модернизировать используемую кассу так называемым комплектом доработки, включающим в себя в том числе фискальный накопитель; либо приобрести новый аппарат, соответствующий этим требованиям. При любом из вариантов каждому предпринимателю также придется заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) и зарегистрировать обновленную или новую кассу в ФНС. Таким образом, предпринимателям необходимо произвести ряд действий, что потребует вовлеченности как трудовых, так и финансовых ресурсов с их стороны.

— Насколько эти затраты ударят по карманам представителей МСБ?

— Расходы предпринимателей на оборудование одного рабочего места кассира согласно требованиям 54–ФЗ могут составить от 25 000 руб. и более. Стоимость зависит от специфики бизнеса предпринимателей, отрасли, типа и ассортимента реализуемых товаров, потока покупателей в торговой точке. Эти расходы складываются из стоимости самой ККТ от 18 000 руб., стоимости приобретения или обновления кассового программного обеспечения, доставки и подключения ККТ к ПК — 1500 руб., приобретения электронно-цифровой подписи — 1500 руб., заключения договора с оператором фискальных данных (ОФД) — 3000 руб.

— Как банки, меньше всего заинтересованные в банкротстве малых и средних предприятий и в уходе предпринимателей «в тень», реагируют на эти изменения?

— Благодаря своей экспертизе АО ЮниКредит Банк помогает снять сложности в реализации реформы для компаний МСБ. Обладая широкими связями и партнерскими программами с большим количеством ЦТО, обслуживающих кассовые аппараты, мы предлагаем клиентам экспертизу и поддержку во время переходного периода. Наш банк — одна из первых кредитных организаций, которая отреагировала на изменения в Федеральном законе и разработала специальное предложение для клиентов малого и среднего бизнеса, в рамках которого оплачивает приобретение новыми клиентами контрольно-кассовой техники, соответствующей требованиям 54–ФЗ.

— Каким образом можно сократить связанные с нововведениями в 54–ФЗ расходы?

— Мы предоставляем предпринимателям при открытии расчетного счета и подключении к одному из тарифных планов сертификат номиналом от 30 до 90 тыс. руб., который дает возможность приобретения ККТ, отвечающей новым требованиям, у наших партнеров. Сумма сертификата зависит от тарифного плана, который выбирает клиент. При этом мы не берем дополнительных комиссий, не повышаем стоимость обслуживания — все на стандартных условиях, действующих в банке.

В настоящее время в рамках предоставления ККТ мы сотрудничаем с двумя федеральными партнерами: компания «Мэйкор» и компания «1 БИТ». Мы активно развиваем сеть федеральных и региональных партнеров. На текущий момент в стадии согласования находятся более 100 договоров с региональными ЦТО.

— Сейчас у многих банков есть стоп-отрасли кредитования. Как обстоит ситуация в вашем банке? И что делать компаниям из отраслей, попавших в cтоп-лист?

— Стоп-отрасли в кредитовании — это своеобразный индикатор стабильности той или иной сферы бизнеса в определенный период экономической ситуации. Сегодня банк очень тщательно подходит к определению финансового состояния заемщика, во-первых, чтобы минимизировать свои риски, во-вторых, чтобы быть уверенным в том, что кредит не станет для клиента «обузой», а только поможет ему развиваться и расти.

— Какие расхожие мифы, существующие в предпринимательской среде в отношении банков, кредитующих малый бизнес, препятствуют развитию цивилизованных финансовых отношений в этом секторе?

— У каждой компании может быть свое представление о работе банков исходя из личного опыта общения с ними, поэтому выделю несколько самых популярных. Миф № 1 — поменять банк сложно. Имея кредитную нагрузку в каком-либо банке, предприниматель чаще всего работает там по привычке. Хотя другие банки могут предлагать более интересные ставки и условия по кредитам или зарплатным проектам. Также можно начать взаимоотношения с новым банком, не руша прежние. Например, открыть расчетный счет или зарплатный проект. После того как клиент «почувствует» банк и осознает, что ему комфортно работать с данным партнером, можно переходить на полное обслуживание.

Миф № 2 — получение кредита в банке является долгим и сложным проектом. Все зависит от того, насколько сам предприниматель погружен в свой бизнес и контролирует его, а также насколько выстроена система отчетности. На самом деле все банки имеют типовые подходы к оценке бизнеса. Ведь банк не требует ничего, кроме того, что может помочь подтвердить финансовое состояние предприятия и оценить его платежеспособность.

Миф № 3 — в банках высокие ставки. Ставки являются отражением общей финансовой ситуации и меняются по мере ее улучшения. Важно иметь дело с кредитной организацией, которая предоставляет прозрачные условия кредитования и стабильна в любых экономических ситуациях.

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