В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о пресечении крупного нелегального производства кофейного напитка под известной маркой MacCoffee.

На территории одной из промышленных зон Новосибирска сотрудники полиции и спецназ Росгвардии пресекли деятельность нелегального цеха по производству кофе. Согласно записям «черной» бухгалтерии, объемы производства составляли примерно 500 тыс пакетиков быстрорастворимого напитка в месяц. Обвинение предъявлено пяти новосибирцам в возрасте от 25 до 42 лет. Продукция реализовывалась как на оптовом рынке Новосибирска, так и отправлялась в соседние регионы, узнал корреспондент «КС» из комментария официального представителя МВД России Ирины Волк.

На оперативном видео видно, что задержание происходит во время производства продукции. Кроме того, отчетливо видно, что напиток, о котором идет речь, упаковывался в пакетики под известной маркой MacCoffee.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Пока двое фигурантов заключены под стражу, а остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция по статье — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс рублей.

Теперь правоохранителям предстоит установить сумму ущерба, причиненного правообладателю товарного знака.

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