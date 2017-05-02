В апреле 2017 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

«Лучший сотрудник – это тот, кто сейчас работает с тобой»

Одним из самых известных молодых предпринимателей России в сегменте малого и среднего бизнеса можно считать ФЕДОРА ОВЧИННИКОВА, основателя сыктывкарской сети «Додо Пицца». Сейчас у его компании 183 заведения в 9 странах мира. А сам Федор Овчинников создал из своего бизнеса реалити-шоу, описывая в своем блоге все, что происходит с компанией — от момента ее основания по сей день, включая финансовые показатели и проблемы, с которыми она сталкивается. В результате по образу и подобию «Додо Пиццы» появляются бизнесы по всей России, например новосибирская «Пицца Синица». Через свой блог «Додо Пицца» привлекла 120 млн рублей, одним из ее инвесторов стал совладелец 2ГИС Дмитрий Сысоев.

1 мая в Новосибирске перекроют дороги для праздничных мероприятий

В День весны и труда в Новосибирске прошло несколько традиционных праздничных мероприятий. На время их проведения были перекрыты центральные улицы города.

В Новосибирске ожидается сильное потепление

В Новосибирске в апреле потеплело до +15 градусов.

Мэрия Новосибирска оптимизирует работу комитета по международному сотрудничеству

Продвижение благоприятного имиджа Новосибирска за рубежом и другие функции комитета по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим связям собирается взять на себя департамент культуры мэрии.

Сергей Меняйло: от повышения тарифов в Новосибирске отказались, так как социальный фактор важнее экономического

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло прокомментировал корреспонденту «КС» решение губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого об отмене ранее запланированного 15%-го роста тарифов на ЖКХ.

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