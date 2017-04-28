В День весны и труда в Новосибирске пройдет несколько традиционных праздничных мероприятий. На время их проведения будут перекрыты центральные улицы города. Об этом сообщается на официальном портале города.

Шествия парламентских партий пройдут с 10:20 до 11:00. Торжественный митинг, посвященный 1 Мая, начнется в 11:00 на пл. Ленина и продлится час , после чего в сквере перед Оперным театром начнется концертно-игровая программа. А с 14:00 до 16:00 состоится традиционная легкоатлетическая эстафета.

С 12:00 до 14:00 по Красному проспекту и по ул. Орджоникидзе пройдет молодежное шествие, после которого будет организована музыкально-танцевальная площадка возле Театра оперы и балета. Напомним, что именно к этому шествию присоединится «Монстрация».

На время проведения праздничных мероприятий будет частично ограничено движение транспорта. Так, с 10:00 до 11:00 будет перекрыто движение по нечетной стороне Красного проспекта (от ул. Гоголя до пл. Ленина) и по четной стороне (от ул. Сибревкома до пл. Ленина). С 10:30 до 12:00 нельзя будет проехать по Октябрьской магистрали (от Красного проспекта до ул. Кирова) и по нечетной стороне ул. Кирова (от Октябрьской магистрали до ул. Восход). С 11:00 до 12:00 будет ограничено движение по Красному проспекту (от ул. Ядринцевской до ул. Чаплыгина) и на площади им. Ленина, а с 11:15 до 12:00 по ул. Ядринцевской (от Красного проспекта до ул. Мичурина). С 12:00 до 14:00 ограничат движение по нечетной стороне Красного проспекта (от ул. Гоголя до ул. Орджоникидзе), а с 13:00 до 14:00 — по ул. Орджоникидзе (от ул. Мичурина до ул. Советской).

Праздничные мероприятия запланированы также во всех районах города.

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