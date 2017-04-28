17 многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске поставили на кадастровый учет

В 2016 году в Новосибирске сложилась парадоксальная ситуация, когда около 3 тысяч жителей не могли оформить право собственности на свои квартиры в домах, построенных группой компаний «Дискус» на Плющихинском жилмассиве. И это даже несмотря на то, что их дома были сданы задолго до этого, и застройщик выполнил свои обязательства в полном объеме, получив акт ввода домов в эксплуатацию.

Поводом для приостановления постановки квартир на кадастровый учет назывался тот факт, что застройщик предоставляет разрешительные документы на ввод домов этапами, так как имеются пристройки, объединенные с жилой частью дома общим фундаментом, которые входили во вторую очередь сдачи.

При этом поэтапный порядок ввода в эксплуатацию не является чем-то исключительным, он предусмотрен Градостроительным кодексом. В Новосибирске больше 60 % домов вводятся в строй поэтапно. Однако из-за изменений Закона «О кадастре» с постановкой на учет именно этих домов возникли проблемы.

Вопрос о том, можно ли ставить на кадастровый учет жилую часть новостроек, если нежилая пристройка не сдана, был спорным.

«Постановка на кадастровый учет является отдельным лицензионным видом деятельности, и чтобы разрешить этот вопрос, мы обращались в различные юридические организации, которые занимаются этим видом работ, — говорит директор ООО «Дискус плюс» Алексей Джулай. — Нам важен был результат, и в конечном итоге в ходе постоянной кропотливой работы целого ряда ведомств вопрос разрешился положительно».

Застройщик совместно с Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии, Департаментом строительства и архитектуры мэрии, Министерством строительства Новосибирской области, при участии Росреестра инициировал целый ряд совещаний и обсуждений.

Руководители строительной отрасли нашего города и области обратились с ходатайством в Министерство экономического развития РФ. После нескольких обсуждений на уровне заместителя министра в Москве были высказаны предложения по решению данной проблемы. В результате Министерство экономического развития направило в регион разъяснения, каким образом поставить на учет данные квартиры в рамках действующего законодательства.

Не так давно ситуация разрешилась положительно. И несколько дней назад 17 двухподъездных 10-этажных домов на Плющихинском жилмассиве поставили на кадастровый учет, а люди начали регистрировать право собственности на свои квартиры.

По материалам пресс-службы компании

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